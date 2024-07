Krzysztof Rutkowski zatańczy w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Najsłynniejszemu polskiemu detektywowi nie udało się zagrzać zbyt długo miejsca w show, jednak zdążył skonfliktować się z Iwoną Pavlović, która nie oszczędzała go przy ocenach. Jak drogę w programie oceniła jego taneczna partnerka, Sylwia Madeńska?

Łatwo było przeholować w mediach, zaczął ten konflikt rosnąć i nie dało się już tego ciągnąć... - powiedziała w rozmowie z Party.pl.

Poznajcie szczegóły.

"Taniec z Gwiazdami 13": Sylwia Madeńska o Krzysztofie Rutkowskim

Krzysztof Rutkowski odpadł z "Tańca z Gwiazdami" jako jeden z pierwszych uczestników. Chociaż jego przygoda w programie nie była długa, to z pewnością odbiła się szerokim echem w mediach. Detektyw twierdził, że Iwona Pavlović specjalnie ocenia go nisko, ponieważ jego biuro zajmuje się słynną sprawą Wojtka z Zanzibaru. Tuż po odpadnięciu z "Tańca z Gwiazdami", Krzysztof Rutkowski zapewnił, że osobiście zajmie się sprawą Iwony Pavlović. Konflikt eskalował z odcinka na odcinek. Co to wszystkim, co działo się wokół Krzysztofa Rutkowskiego, mówiła Sylwia Madeńska?

Wydaje mi się, że trochę za duża kontrowersja. Były kliki były artykuły ale jednak troszkę tego było za dużo. Łatwo było przeholować w mediach, zaczął ten konflikt rosnąć i nie dało się już tego ciągnąć... Ale tak widownia zareagowała ale na pewno był osobowością.

Co jeszcze zdradziła nam tancerka?

