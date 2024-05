Jarek z "Love Island" niedawno ogłosił, że rozstał się z Zuzą. Związek zwycięzców "Love Island" nie wytrzymał próby czasu, a teraz w mediach społecznościowych była para zaczęła się wzajemnie oskarżać. Zuza nie przebierała w słowach. Takiego zwrotu akcji nie spodziewał się chyba nikt.

Niedawno media obiegła informacja, że zwycięzcy tegorocznej edycji "Love Island" się rozstali. Jarek napisał w swoim oświadczeniu, że dziękuje Zuzi za wspólny czas i nigdy nie powie na nią złego słowa. Były uczestnik randkowego show opublikował krótki wpis, w którym przekazał smutne wieści:

Niestety, szybko okazało się, że Zuza i Jarek chyba nie rozstali się w przyjaźni. Była para dość szybko zaczęła wyciągać "brudy" swojej relacji. Zuza podczas relacji na InstaStories tłumaczyła, że jej zdaniem Jarek potraktował ją karygodnie i zakończył ich relację przez telefon.

Jarek odniósł się do nagrania Zuzi i wyjaśnił, jak to wyglądało z jego perspektywy. Były uczestnik "Love Island" mówi wprost, że Zuza o wszystko miała do niego pretensje. Teraz Jarek żałuje, że nie rozstał się z Zuzą zanim opuścili willę miłości!

Jedyne czego żałuję to, że nie podziękowałem Zuzi w programie, tylko po tygodniu spędzonym razem, było tak samo jak w programie spięcia o to, że nie zamykam lodówki, o to, że za głośno chodzę w moim własnym domu, o to, że taxi się spóźniło, czy o to, że chce spędzić trochę czasu z przyjaciółmi, a nie 24/7 z nią. Więc po jednej z takich sytuacji NA ŻYWO zakończyłem relację

- powiedział Jarek.