Krzysztof Rutkowski bardzo chętnie dzieli się w sieci swoim życiem. W jego mediach społecznościowych zobaczyć można zarówno jego działania zawodowe, jak i sprawy osobiste. Jeden z najpopularniejszych polskich detektywów często chwali się wyjściami do drogich lokali, zagranicznymi wojażami oraz luksusem, w który opływają wraz z żoną, Mają Rutkowski. Wystawne życie jest bardzo kosztowne, ale Krzysztof Rutkowski już wielokrotnie pokazał, że jeśli chodzi o jego rodzinę, nie szczędzi środków. Dowodem na to są na najnowsze zdjęcia z urodzin synka detektywa-celebryty. Mały Krzyś Rutkowski skończył właśnie dziewięć 9 lat i z tej okazji rodzice zorganizowali mu wspaniałe przyjęcie. Było naprawdę na bogato. Zobaczcie!

Reklama

Maja i Krzysztof Rutkowscy świętują 9. urodziny syna

Krzysztof Rutkowski i jego żona pławią się w luksusach. Były detektyw otwarcie mówi o swoim majątku i nie ulega wątpliwości, że kocha wystawne życie. Jego styl dobitnie pokazuje, że wydaje pieniądze lekką ręką, a biżuteria, odzież od najlepszych projektantów i zegarki, które nosi, warte są dziesiątki tysięcy złotych. Były uczestnik "Tańca z gwiazdami" jest także bardzo hojny dla swojej żony i nieraz pokazywał, jakie drogocenne podarunki jej wręcza. Nic dziwnego zatem, że przyjęcie z okazji urodzin swojego syna, Maja i Krzysztof Rutkowscy zorganizowali z wielkim rozmachem. Chłopiec skończył dziewięć lat, a kadry z jego urodzinowej imprezy oczywiście pojawiły się w mediach społecznościowych detektywa i jego żony. Na ujęciach widać mnóstwo kolorowych balonów, pokaźny tort inspirowany lego, fotolustro oraz wiele innych atrakcji. Była zjeżdżalnia, wata cukrowa, a nawet kolejka górska. Goście oczywiście dopisali.

Instagram/@detektywkrzysztofrutkowski

Zobacz także: Krzysztof Rutkowski chwali się majątkiem wartym miliony i wyśmiewa hejterów. "Biedni moralnie i ekonomicznie"

Na Instagramie Krzysztofa Rutkowskiego pojawiło się zaledwie kilka kadrów z przyjęcia urodzinowego jego syna, ale obszerny materiał opublikowała Maja Rutkowski, która pokazała, jak świetna była to zabawa. Żona detektywa-celebryty dodała, że ich syn zachwycał się przyjęciem i stwierdził, że były to jego "najlepsze urodziny ever". Jest jednak mały mankament tego bajecznego przyjęcia: poprzeczka jest coraz wyżej, a pomysłowa mama już teraz musi zastanawiać się, w jaki sposób może zaskoczyć synka w przyszłym roku.

- Jak powiedział Krzysztof Rutkowski Junior: oficjalnie najlepsze urodziny ever. Dziękujemy wszystkim, którzy ten dzień spędzili razem z Nami!!! Radości nie było końca. Piękne dekoracje balonowe, maskotki, wata cukrowa, popcorn. To były wymarzone urodziny Juniora. Z roku na rok poprzeczka idzie do góry. Za rok nie wiem, co wymyślę - napisała.

Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" Mocne słowa o Rutkowskim: "Łatwo było przeholować w mediach"

Zobacz także

Na imprezie Krzysia Rutkowskiego juniora nie tylko on bawił się przednio. Materiały z przyjęcia pokazują, że także Maja Rutkowski spędziła cudowne chwile. Na filmiku widać ją tańczącą i bawiącą się razem z synem oraz resztą rodziny.

Ciekawe, jaką niespodziankę Krzysztof Rutkowski i jego żona przygotują dla synka w przyszłym roku. Zadanie będzie bardzo trudne, ale pewne jest, że skoro Maja Rutkowski wydaje kilka tysięcy złotych na znicze, to na urodzinach dziecka na pewno nie będzie oszczędzać.

Reklama

Podoba Ci się bajeczne przyjęcie Krzysia Rutkowskiego?

Instagram/@maja.pilch

Instagram/@maja.pilch