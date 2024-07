Maja Rutkowski skomentowała swoje omdlenie podczas wywiadów po pierwszym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nie przebierała w słowach, podsumowując chwytliwe tytuły:

Ja to się śmieję, że z księżniczki można zrobić na k.

Wytłumaczyła, co dokładnie zadziało się tuż po emisji "Tańca z Gwiazdami".

"Taniec z Gwiazdami": Maja Rutkowski o rzekomym omdleniu podczas wywiadu

To koniec przygody słynnego detektywa w "Tańcu z Gwiazdami". Okazuje się, że Krzysztof Rutkowski chciał zrezygnować z "Tańca z Gwiazdami" już po pierwszym odcinku, jednak nie pozwoliła mu na to żona. Maja Rutkowski i Krzysztof Junior dzielnie kibicowali Rutkowskiemu podczas jego tanecznych zmagań. Oceny Iwony Pavlović nawet doprowadziły 9-latka do płaczu, o czym informowała jego mama w wywiadach. Podczas jednego z wywiadów Maja Rutkowski miała omdleć, zapytana o zdrady Krzysztofa Rutkowskiego. W rozmowie z Party.pl komentuje sensacyjne nagranie:

Nic się nie stało, mi po prostu było bardzo gorąco. Ja pierwszy raz byłam na nagraniach "Tańca z Gwiazdami", więc dzisiaj całą torbę miałam wody - wyjaśniła Maja Rutkowski w rozmowie z Party.pl.

Przyczyną złego samopoczucia był także stres z powodu debiutu Krzysztofa Rutkowskiego w "Tańcu z Gwiazdami":

Bardzo się stresowałam w zeszłym odcinku, bo jednak widziałam, że w stosunku do innych par, no ten poziom tańca Krzysztofa on odbiegał i się tak na 90% spodziewałam, że może odpaść. Właśnie Sylwia i Krzysztof nie odpadli, dzisiaj bym tak dawała 10%, że oni odpadną. W ogóle się nie tego nie spodziewałam, no, ale mówię życie, jest życiem, na pewno w tym czasie spędzimy dużo pięknych chwil - podsumowała.

Żona Rutkowskiego przy okazji zdradziła, kto według niej ma szansę wygrać program. Zobaczcie nasz wywiad z Mają Rutkowski.

