Krzysztof Rutkowski pożegnał się z "Tańcem z Gwiazdami" w drugim odcinku show. Jego żona, Maja, w rozmowie z Party.pl zdradziła zaś, że słynny detektyw chciał zrezygnować z udziału w programie Polsatu już podczas 1. odcinka! Dlaczego i co go powstrzymało? Posłuchajcie rozmowy z Mają!

Krzysztof Rutkowski nie dostał szansy od widzów i jurorów, by dalej szlifować swoje taneczne "umiejętności". Po kolejnych dość niskich ocenach odpadł z "Tańca z Gwiazdami". Okazuje się, że jego przygoda z show Polsatu mogłaby być jeszcze krótsza, ponieważ detektyw chciał zrezygnować z udziału już po jego starcie. Ten pomysł wybiła mu z głowy żona, Maja, która w rozmowie z Party.pl przyznaje:

On już w trakcie pierwszego odcinka, ja mu zakazałam, on powiedział, że jeśli nie odpadnie, to odda miejsce innej parze. Jemu najmniej zależało, żeby przejść - mówi nam Maja