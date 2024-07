Andrzej Krzywy odpadł w pierwszym odcinku programu "Taniec z Gwiazdami"! Kto ma zatem największe szanse, żeby wygrać piątą edycję? Duże szanse może mieć Izu Ogonoh - jest bokserem, jest bardzo sprawny fizycznie, czy w tańcu będzie mu iść równie dobrze jak w sporcie? A może Katarzyna Stankiewicz? Wokalistka czuje muzykę w całym ciele, podobnie może być z tańcem! Mówi się, że czarnym koniem "Tańca z Gwiazdami" jest Elżbieta Romanowska, która tańczyła taniec towrzarzyski przez dziewięć lat.

22.22 Andrzej Krzywy i Magda Soczyńska czy Asia Opozda i Kamil Kuroczko - kto opadnie? Decyzją widzów z programem pożegnał się Andrzej Krzywy! Jesteście zawiedzeni?

22.21 Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki oraz Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański też przechodzą dalej! Dorota Chotecka i Robert Kochanek też już mogą wrócić na salę treningową.

22.20 Pierwsza zagrożona para to Asia Opozda i Kamil Kuroczko. Powody do radości mają jednak Waldemar Błaszczyk i Nina Tyrka, którzy już mogą przygotowywać się do treningów.

22.19 Do grona bezpiecznych par dołączają Rafał Jonkisz i Walerija Żurawlewa. Julka Wróblewska i Jan Kliment też zdobyli uznanie widzów.

22.18 Kto pożegna się z programem? Na razie bezpieczni są Ela Romanowska i Rafał Maserak! Kolejna para, która dostała się do drugiego odcinka to Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke. Izu Ugonoh i Hania Żudziewicz też są bezpieczni!

22.08 Najmniej punktów zdobyli Joanna Opozda i Kamil Kuroczko, tuż przed nimi są Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki. Czy to właśnie ktoś z nich odpadnie dziś z programu? Tego dowiemy się już po przerwie!

22.05 "Problem masz z ramą i z ustawieniem ciała. Świetnie czujesz muzykę i oddajesz klimat" - ocenił Michał Malitowski. "Nie mam dobrych wieści tanecznych. Przypominasz mi Dawida Kwiatkowskiego i myślę, że wyłożysz się w tańcach łacińskich". Agnieszka i Nikodem zdobyli 27 punktów.

22.01 Przed nami ostatnia para - Agnieszka Kaczorowska i Nikodem Rozbicki. Razem zatańczą walca wiedeńskiego.

21.57 Było gorąco! "Pozamiatałaś jeszcze bardziej niż inni do tej pory" - chwali Iwona Pavlović. Para zdobyła 40 punktów!

21. 54 Anna Karczmarczyk i nowy tancerz Jacek Jeschke - kibicujecie im? "Chcę nabrać pewności siebie" - Ania liczy, że taniec jej w tym pomoże. Na parkiecie zaprezentują tango.

21.50 "Masz większy talent niż Rafał Maślak" - ocenił Michał Malitowski. "Naprawdę jest fajnie, więc pracuj nad tym" - podsumowała Iwona Pavlović. Rafał i Walerija otrzymali 33 punkty.

21.48 Jak Rafałowi i Waleriji pójdzie jive? Mister już zaprezentował swoje umiejętności akrobatyczne.

21.46 Za chwilę na parkiecie Rafał Jonkisz - najprzystojniejszy mężczyzna w Polsce. Towarzyszyć mu będzie Walerija Żurawlewa. "Mój jedyny taniec, którego zatańczyłem, to polonez" - ocenił swoje szanse Mister.

21.43 Dorota Chotecka dostarczyła wiele wzruszeń. Jurorzy bardzo to docenili i łącznie przyznali 32 punkty.

21.41 Czas na Dorotę Chotecką i Roberta Kochanka. Aktorka zaprezentuje piękny walc wiedeński.

21.35 Andrzej Krzywy to wulkan energii! "Słodziak na parkiecie. Jesteś skoczny, żartobliwy" - pochwaliła Iwona Pavlović. Jurorzy są zachwyceni! Nie bez powodu Magda i Andrzej otrzymali 31 punktów.

21.31 Wracamy po drugiej przerwie. Nadszedł czas na Andrzeja Krzywego i Magdę Soszyńską. Na parkiecie zaprezentują jive'a.

21.11 Co powiecie na kocie ruchy Asi? "Jesteś odważna i stanowcza, i to jest super. Nie było feelingu, a to jest esencja cha-chy" - podsumował Michał Malitowski. "Takiego kociaka trudno ogarnąć" - broni Kamil Kuroczko. "Weź się do roboty. Nierytmicznie" - surowo zakończyła Ivona Pavlović. Asia i Kamil zdobyli tylko 26 punktów.

21.09 Czas na Asię Opozdę i Kamila Kuroczko. "Asia jest strasznie atrakcyjną kobietą. Ma gibkość, elastyczność. Jest bardzo rozciągnięta" - chwali ją tancerz. Zobaczcie ich cha-chę.

21.07 Wow! Kolejne 39 punktów! Tym razem dla Izu i Hani.

21.04 Izu w garniturze - co Wy na to? "Pierwsze ciarki na plecach. Tańczysz z dużą swobodą ruchu. Nie uwierzę, że nigdy nie tańczyłeś." - oceniła Ivona Pavlović.

21.01 Czas na Izu Ugonoh i Hanię Żudziewicz! "Założyłem buty na obcasie i pomyślałem, że naprawdę będę tańczył!" - podsumował bokser. Jak pójdzie im temperamentne tango?

20.59 Ale dużo tych podnoszeń! "Z Jankiem dałaś radę" - ocenił Michał Malitowski. "Uważam, że stać cię na więcej. Proszę zasuwać i brać się do roboty" - podsumowała Ivona Pavlović. Ile Janek i Julka otrzymali punktów? Zaledwie 29 punktów!

20.57 Spadły serpentyny, a Julka zaliczyła mały poślizg. Ale wciąż daje radę!

20.52 Teraz na parkiecie najmłodsza uczestniczka Tańca z Gwiazdami - Julia Wróblewska i jej partner taneczny, Jan Kliment. "Trochę jest leniuch" - mówi tak o Wróblewskiej Kliment. Zobaczcie ich jive'a!

20.51 Nina Tyrka i Waldemar Błaszczyk otrzymali łącznie 35 punktów. Zasłużyli?

20.50 Dostrzegliście na widowni Łukasza Kadziewicza i Dawida Kwiatkowskiego? My tak!

20.48 Ależ było pięknie! Co na ten występ jurorzy? Andrzej Grabowski do Waldemara Błaszczyka: "Nie powiem Waldku, bo to by głupio zabrzmiało". :) Iwona Pavlović jest zachwycona tańcem Niny i Waldka! A Wy?

20.45 Przed widzami Nina Tyrka i Waldemar Błaszczyk. "Ma fantastyczne poczucie humoru, więc będzie wesoło" - chwali swojego partnera tancerka. Co zatańczą na parkiecie? Dostojnego walca angielskiego. Trzymacie za nich kciuki?

20.43 Właśnie dowiedzieliśmy się, że Kasia Stankiewicz ma w Tańcu z Gwiazdami pseudonim "Łodi" od łodygi! A wszystko za sprawą tego, że jest bardzo giętka. :)

20.40 Co na to Ivona Pavović? "Masz zadatki na fantastyczną tancerkę. Tańczysz bardzo dokładnie i delikatnie. Mam jedno "ale" - nie było do końca rytmicznie". Ostatecznie Kasia i Tomek zdobyli 30 punktów!

20.36 Wracamy po przerwie! Jako drudzy zaprezentują się Kasia Stankiewicz i Tomek Barański! Wokalistka o tancerzu: "Myślę, że się zgraliśmy w pierwszej minucie". A co Tomek sądzi o Kasi? "Jest dobrym materiałem na fajną tancerkę". A wiedzieliście, że była wokalistka Varius Manx już jako dorosła osoba zapisała się na balet? Teraz jednak czas na cha-chę.

20.22 Rafał Maserak pozdrawia Anię Głogowską i nowego tancerza Jacka Jeschke! A jaki jest ulubiony taneczny krok gwiazd? Nikodem Rozbicki przyznaje, że lubi powtarzać układ Johna Travolty!

20.20 Wow! Pierwszy odcinek, pierwszy taniec, a Ela i Rafał otrzymali aż 39 punktów!

20.18 "Trudno zgadnąć czy to pierwszy odcinek czy finał" - podsumował Krzysztof Ibisz. "Ela to petarda. Rytm, wdzięk i ta miękkość" - chwali Michał Malitowski. Ivonie Pavlović aż zabrakło słów, po czym zaśpiewała: "Och Ela, zyskałaś we mnie przyjaciela" i przyznała, że Romanowska pokazała wysoki poziom.

20.16 Jako pierwsi na parkiecie prezentują się Ela Romanowska i Rafał Maserak, którzy zatańczą cha-chę. Aktorka przyznała, że chce udowodnić, że: "Osoba mojej postury też może tańczyć". Tancerz podkreśla jednak, że "W Eli jest dziewczęcość. Ona pokazuje, że każdy może tańczyć". Wow, co za ruchy biodrami!

20.15 Zwycięzca 5. edycji "Tańca z Gwiazdami" otrzyma aż 100 tysięcy złotych!

20.13 Na parkiecie powoli prezentują się pojedyncze pary! Macie już swoją ulubioną?

20.12 Iwona Pavlović i Michał Malitowski na parkiecie! Zaraz za nimi Beata Tyszkiewicz i Andrzej Grabowski! Skład jurorski pozostał bez zmian.

20.10 Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz powitali widzów i 11 par. Prezenterka debiutuje w roli prowadzącej!

20.08 Wszystkie pary zatańczyły swój pierwszy taniec na parkiecie do piosenki "Let's Dance"! Andrzej Krzywy i dwie partnerki - to robi wrażenie!

20.05 Zaczynamy naszą relację! Jak Wam się podoba energetyczny zwiastun?

19.50 Za 15 minut zaczynamy naszą relację. Jesteście gotowi?

Wszystkie gwiazdy, które występują w "Tańcu z gwiazdami" Joanna Opozda – aktorka serialu „Pierwsza miłość” Katarzyna Stankiewicz – wokalistka, wcześniej śpiewała w Varius Manx Waldemar Błaszczyk – aktor serialu „Na Wspólnej”, mąż Ewy Gawryluk Dorota Chotecka – aktorka serialu „Ranczo”, żona Radosława Pazury Anna Karczmarczyk – aktorka serialu „M jak Miłość”, zagrała m.in. w filmie „Galerianki” Elżbieta Romanowska – aktorka serialu „Ranczo” Rafał Jonkisz – Mister Polski 2015 Julia Wróblewska – aktorka serialu „M jak Miłość”, zagrała również w "Listach do M." Izu Ugonoh – bokser, brat Osi Ugonoh, która wygrała czwartą edycję „Top Model” Andrzej Krzywy – wokalista zespołu De Mono Nikodem Rozbicki – aktor, zagrał w „Listach do M. 2” Zobacz też: Elżbieta Romanowska przez lata trenowała taniec! Czy będzie czarnym koniem "Tańca z Gwiazdami"?

Paulina Sykut zadebiutowała w roli prowadzącej.

Elżbieta Romanowska na parkiecie dała czadu.

Kasia Stankiewicz i Tomasz Barański to bardzo zgrany duet.