Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak wygrają piątą edycję "Tańca z Gwiazdami"? To możliwe, bo umiejętności taneczne Romanowskiej mogą być bardzo dobre. Powód? Aktorka jako dziewczynka pracowała, by zostać tancerką.

Dziewięć lat tańczyłam taniec towarzyski. Ale często zmieniałam partnerów, ponieważ bardzo szybko rosłam. Mniej więcej po roku przerastałam partnera, a wszystko co udało mi się wypracować, przepadało i musiałam zaczynać od początku. Po wielu latach ciągłego wracania do podstaw pożegnałam się z moim nauczycielem tańca - powiedziała Romanowska trzy lata temu w TTV, co można przeczytać teraz w "Na Żywo".