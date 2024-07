To był pełen emocji odcinek! W półfinale "Tańca z gwiazdami" z programem pożegnali się Cleo i Jan Kliment, którzy od początku uchodzili za faworytów programu. Widzowie zdecydowali jednak, że to Ewelina Lisowska i Łukasz Kadziewicz zasłużyli na udział w finale. Już za tydzień to oni zawalczą o 100 tysięcy złotych i Kryształową Kulę.

Jan Kliment płacze na planie Tańca z gwiazdami

Widzów programu najbardziej wzruszył Jan Kliment, który tańczył z Cleo i podczas pożegnalnego przemówienia powiedział, że chciał zdobyć w końcu Kryształową Kulę dla swojego chorego brata. Jan Kliment popłakał się przed kamerami, a miliony jego fanek przed telewizorami. Trzymamy kciuki za powrót jego brata do zdrowia!

Jan Kliment płacze na planie Tańca z gwiazdami:

21.54 - Czas na wyniki! Krzysztof Ibisz i Anna Głogowska ogłosili, że z programu odpadają Cleo i Jan Kliment. W finale zatańczą Ewelina Lisowska i Łukasz Kadziewicz. To oni już za tydzień będą walczyć o Kryształową Kulę i 100 tysięcy złotych!

21.36 - Za nami wszystkie półfinałowe występy. Według jurorów lepsza była Cleo, ale ostatnie słowo i tak należy do widzów. Głosujcie!

Cleo stresuje się przed wynikami:

Zrobili wszystko co mogli. Teraz liczą na Wasze głosy.

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 6 listopada 2015

21.33 - Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska również wybrali swój ulubiony taniec - postawili na cha-chę. W trakcie występu Łukasz zaprezentował się bez koszulki i zrobił szpagat! Nic dziwnego, że jurorzy byli zachwyceni jego tańcem.

"Pan tańczy gorzej niż Cleo i Ewelina, ale ma Pan charyzmę i to Pana wyróżnia", powiedział Andrzej Grabowski. "Liczyłam na to, że rzucisz koszulę w moją stronę", zażartowała Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

21.24 - Cleo i Łukasz Kadziewicz rywalizują dalej. Gwiazdy zatańczą teraz swoje ulubione tańce. Cleo wybrała jazz do piosenki "Wybacz" zespołu IRA. Jakie dostali noty od jurorów?

"To był wasz najpiękniejszy taniec!", stwierdził Andrzej Grabowski.

"Bardzo się cieszę, że wzięłaś udział w tym programie. Życzę Ci udziału w finale", powiedziała Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

21.18 - Zgodnie z regulaminem programu jedna z par po zsumowaniu głosów jurorów i widzów już w trakcie show przechodzi do finału. Tymi szczęśliwcami zostali Ewelina Lisowska i Tomek Barański!

21.15 - W głosowaniu jurorów na pierwszym miejscu jest Ewelina i Cleo - mają po 76 punktów!

21.14 - Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli pasodoble. Podczas treningów para stwierdziła, że wyglądają na parkiecie zabawnie, ponieważ dzieli ich duża różnica wzrostu. 42 centymetry to rzeczywiście sporo, ale nie przeszkodziło im to w dostaniu się do półfinału. To duży sukces Łukasza, bo sportowcy rzadko przechodzą tak daleko.

Podczas ich występu nie zabrakło czułości, które jurorzy szybko wychwycili, ale Iwona Pavlović stwierdziła, że to było potrzebne :-) Ciekawe, co na to żona Łukasza?

Noty dla Łukasza i Agnieszki:

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 9

21.05 - Cleo zawsze marzyła o tym, żeby zatańczyć tango i dziś jej marzenie się spełniło. Gwiazda zatańczyła do piosenki "Roxanne". Jurorzy programu byli zachwyceni jej występem!

"To było piękne! Byłaś bardzo skupiona, kontrolowałaś całą choreografię. Dokładność twoja jest super!", powiedział Michał.

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 9

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 10

A tak tango do piosenki "Roxanne" zatańczyli Kasia Cichopek i Marcin Hakiel:

20.58 - Czas na drugą rundę! Pary zatańczą do światowych przebojów. Ewelina Lisowska zaprezentowała się w rumby do przeboju "Light My Fire" zespołu The Doors. Wokalistka po raz kolejny pokazała, że tańczy równie dobrze, jak śpiewa! Jej rumba była rewelacyjna! Przynajmniej naszym zdaniem :-) A co powiedzieli jurorzy?

"Jest ostra rywalizacja. Idziecie łeb w łeb z Cleo. Na razie jest remis. Cleo jest bardziej precyzyjna w swoich ruchach, ale Ty masz w sobie więcej szaleństwa", powiedział Michał.

Noty dla Eweliny i Tomka:

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 9

20.50 - Agnieszka po występie bardzo się wzruszyła. Wszystko przez piosenkę "Pomimo burz"!

Antek Smykiewicz "Pomimo burz". Bardzo przyjemna piosenka!

20.48 - Łukasz Kadziewicz i Agnieszka Kaczorowska zatańczyli taniec współczesny. Na parkiecie towarzyszył im Antek Smykiewicz, który zaśpiewał piosenkę "Pomimo burz". Tancerka stwierdziła, że tekst tej piosenki jest historią ich udziału w tym programie, bo wiele musieli pokonać przeciwności, żeby dostać się do półfinału.

"Niestety uważam, że to był słaby występ. Była to bardziej rumba niż taniec współczesny, ale zagrałeś cudownie", powiedziała Iwona.

Noty dla Łukasza i Agnieszki:

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 7

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 8

20.40 - Występ Cleo i Jana Klimenta! Para zatańczyła rumbę do przeboju Szymona Chodynieckiego "Sam na sam". Co o ich romantycznym tańcu powiedzieli jurorzy? Iwona Pavlović zachwycała się sukienką Cleo!

"Cleo masz dziś na sobie sukienkę marzeń do tańców latynoamerykańskich! Zabrakło mi trochę ruchu bioder, ale i tak uważam, że zrobiłaś wielki postęp", powiedziała Iwona.

Noty dla Cleo i Jana Klimenta:

Andrzej Grabowski - 9

Iwona Pavlović - 9

Beata Tyszkiewicz - 10

Michał Malitowski - 9

20.30 - Kto się spóźnia na treningi? Kto jest nieśmiały? Kto cały czas szuka telefonu? Wady i zalety uczestników oraz tancerzy programu Taniec z gwiazdami!

20.20 - Czas na reklamy. My na Facebooku programu znaleźliśmy zdjęcie uczestników za kulisami show:

20.19 - Jako pierwsza na parkiecie zaprezentowała się Ewelina Lisowska, która zatańczyła cha-chę do piosenki "Ktoś nowy" zespołu Video. Taniec Eweliny był zdecydowanie o wiele lepszy niż śpiew wokalisty zespołu Video :-)

"Wielkie otwarcie wielkiego półfinału. Życzę wam finału", powiedział Michał Malitowski.

"Byłoby mi bardzo przykro, gdyby nie było was w finale! Jesteś cudna", powiedziała Iwona Pavlović.

Jakie noty dostała Ewelina?

Andrzej Grabowski - 10

Iwona Pavlović - 10

Beata Tyszkiewicz - 9

Michał Malitowski - 8

20.10 - Program rozpocząć elektryzujący występ grupy Volt! Następnie Krzysztof Ibisz przywitał się z jurorami. To ich noty oraz SMS-y widzów zdecydują dziś, kto przejdzie do wielkiego finału. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka są przeboje radiowe.

20.05 - Zaczyna się! Tomka Barańskiego za kulisami wspiera dziś jego dziewczyna, Klaudia Halejcio!

Zobaczcie kto wpadł na półfinał:-) Klaudia trzyma kciuki za Tomka, a Wy? Widzimy się za pół godziny;-)

Posted by Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami on 6 listopada 2015

Zobaczcie zapowiedź dzisiejszego odcinka:

Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz trenują po kilka godzin dziennie, żeby wypaść jak najlepiej przed jurorami i zdobyć wysokie noty. Zdjęcie z ich wczorajszego treningu:

Z dzisiejszego treningu ???? Jutro już próby w studio. Jutro też od rana tekst na moim blogu. Dobrej nocy dla Was ! #para10 Foto Sylwia Dąbrowa @sylvia_1310 @blogstar_pl @tanieczgwiazdami @tvpolsat Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) 4 Lis, 2015 o 2:46 PST

Ewelina Lisowska wróciła do programu z powodu kontuzji Anny Cieślak. Nie chce teraz zmarnować drugiej szansy, dlatego ostro trenuje! Film z jej ostatniego treningu:

@everybodystudio @tomaszbaranski PUDŁO ???? Film zamieszczony przez użytkownika Ewelina Lisowska (@ewelinalisowskaofficial) 3 Lis, 2015 o 3:21 PST

Cleo i Jan Kliment uchodzą za faworytów programu, ale i oni nie odpuszczają i ćwiczą całymi dniami. Cleo pochwaliła się na Facebooku swoją dzisiejszą kreacją i zachęcała fanów do oglądania dzisiejszego półfinału.

Kochane Kocury ???? ❤️❤️❤️ dzisiaj zapraszam Was na półfinał Tańca z Gwiazdami ???????????? mam nadzieję, że będziecie ze mną całym serduchem ❤️

Posted by CLEO on 6 listopada 2015

