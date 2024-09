Sebastian postanowił poszukać miłości w "Rolnik szuka żony", do kolejnego etapu zaprosił pięć pięknych kobiet, by ostatecznie zdecydować, które trzy zaprosi na swoje gospodarstwo. Jedna z nich jawnie z nim flirtowała i chociaż wywołało to uśmiech na jego twarzy, podsumował:

Żarcik tak owszem, ale oczekiwałbym poważnej rozmowy.

Co wydarzyło się podczas randkowej aktywności?

Sebastian z "Rolnik szuka żony" podrywany przed uczestniczkę

Sebastian z "Rolnik szuka żony" na randkowe aktywności zaprosił Elżbietę, Kasię, Grażynę, Patrycję oraz Annę. Zdecydował, że dziewczyny będą miały za zadanie udekorować jego kurtkę roboczą. Podczas aktywności doszło do niewinnego flirtu rolnika z Patrycją, faworytką Sebastiana z "Rolnika", która występowała już w innym show.

To ja kogut jestem? Co to oznacza?

Nie wiem - odparła.

Dla faceta co to kogut oznacza

Chyba dobrze

mat. prasowe Rolnik szuka żony

"Czuję, że Patrycja mnie delikatnie podrywała" - nie ukrywa Sebastian. Nie był jednak do końca przekonany do dotychczasowej faworytki:

Patrycja okazała się być nieco zazdrosna o rozmowę rolnika z inną kandydatką, gdzie poruszył temat założenia rodziny. Postanowiła również go poruszyć:

Zobacz także

Chciałbyś mieć dzieci?

No z jedno

Ja dwójkę

Ale kto będzie chował dwójkę?

mat. prasowe Rolnik szuka żony

Sebastian z "Rolnik szuka żony" podsumował:

Ciężko mi ją tak rozgryźć, bo czasami żartuje, czasami poważnie.

Rolnik i uczestniczka poruszyli także temat ślubu. Patrycja przyznała, że "nigdy tego nie doznała" ale chciałaby.

Ciężko powiedzieć czy to jest zauroczenie, ale coś tam jest takiego

Sebastian ostatecznie zaprosił na gospodarstwo Patrycję ale także Annę oraz Katarzynę.

