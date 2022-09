Marta Podbioł postanowiła dać szansę miłości i zgłosić do "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie są zaskoczeni składem 8. edycji, w której po raz pierwszy udział biorą rozwodnicy i samotna mama. Udział 2,5-letniego dziecka w programie podzielił internautów. Uczestniczka zabrała głos na temat synka po emisji pierwszego odcinka i opowiada o kontaktach z ojcem małego Rysia.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta o kontaktach syna z ojcem

Widzowie poznali już wszystkich uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8". Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest 32-letnią mamą 2,5-letniego Rysia. Uczestniczka przyznała, że zgłosiła się do programu by więcej nie być samotną i ponownie uwierzyć w miłość. W programie towarzyszy jej synek, a pokazywanie jego wizerunku w show nie spodobało się widzom. Uważają, że to nie jest miejsce dla takiego malucha i martwią się o to, co Marta powie dziecku, kiedy eksperyment się nie uda, a ono przyzwyczai się do obecności w domu kogoś nowego.

Nie jest wiadome jednak, czy dziecko Marty będzie przebywało z uczestniczką podczas całego eksperymentu "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Samodzielne mamy niejednokrotnie brały udział w programach o miłości, jednak do tej pory nie pokazywały wizerunków swoich dzieci przed kamerami. Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zabrała głos na temat syna i zapewniła, że jego relacje z ojcem, a jej byłym partnerem są bardzo dobre.

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedziała o kontaktach 2,5-letniego Rysia z biologicznym ojcem:

Tak, mają świetny kontakt! Spotykają się regularnie i bardzo się kochają. Dla mnie jako dla mamy jest to bardzo ważne, żeby jak najwięcej czasu mogli spędzać razem. Mimo tego, że z byłym partnerem nie jestem, jest on bardzo potrzebny mojemu synowi.

Myślicie, że chłopiec na czas udziału mamy w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" zostanie z ojcem czy będzie towarzyszył mamie przed kamerami przez cały czas?

Nawet Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznała, że martwi ją fakt uczestnictwa dziecka w eksperymencie. Twierdzi, że "można było zadbać o nie pokazywanie maluszka i o to, aby jak najbardziej uchronić go przed wszelkimi emocjami, które mogą mu towarzyszyć". Dodała także, że sama mając 28 lat nie byłaby gotowa na związek z kimś, kto posiada dziecko, jednak podkreśliła, że wszystkie informacje zawarte jednak były w ankietach.