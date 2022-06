"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil i Iga są parą? Jest komentarz!

Piąta edycja " Ślubu od pierwszego wejrzenia " od samego początku budziła w widzach ogromne kontrowersje. Fani miłosnego eksperymentu, już z pierwszymi odcinkami krytykowali wybory ekspertów i uważali, że pary powinny zostać ze sobą inaczej dobrane. Ci jednak nie przyznawali się do błędu i uważali, że jeżeli bohaterzy dadzą z siebie odpowiedni dużo, wciąż będą mogli mieć szansę na szczęśliwe zakończenie. Cóż, ostatecznie happy endu doczekali się jedynie Iza i Kamil, natomiast Karol i Iga oraz Maciej i Lara podjeli decyzje o rozwodzie. Wygląda jednak na to, że po zakończeniu hitowego programu TVN 7 doszło do sporych roszad. Od pewnego czasu internauci podejrzewali, że drogi dwójki uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zeszły się i łączy ich coś więcej niż przyjaźń. Spostrzegawczy fani ponownie okazali się nieomylni i choć cieszą się ze szczęścia Karola i Laury, na ekspertach programu nie zostawili suchej nitki. Karol i Laura są w związku! Fani kpią z ekspertów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Spekulacje na temat związku Karola i Laury ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" narastały od kilku tygodniu. On w programie związany był z Igą, a ich relacje nie raz budziły w widzach spore kontrowersje i skraje emocje. Ona za to na ślubnym kobiercu stanęła z Maciejem - i choć fani z początku dawali im szanse, szybko okazało się, że z tego małżeństwa nic nie będzie. Po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" internauci zaczęli łączyć fakty i wcielili się w detektywów - co jak widać wyszło im świetnie. Widzowie miłosnego eksperymentu pierwsze poszlaki znaleźli w mediach społecznościowych uczestników, następnie Laura i Karol zostali przyłapani idąc za rękę w centrum handlowym, a ich wspólne zdjęcie trafiło do sieci - ten dowód był...