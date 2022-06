Związek Kasi i Pawła z 6. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie przetrwał, jednak jak już oficjalnie wiadomo, chłopakowi udało się szybko znaleźć nową miłość. Co w tym wszystkim jest najlepsze, partnerka Pawła to... kuzynka Kasi! Można więc śmiało powiedzieć, że dzięki byłej żonie, Paweł odnalazł prawdziwą miłość. A jak to wszystko dokładnie się zaczęło? Paweł postanowił zdradzić szczegóły na ten temat w jednym z wywiadów! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iza gorzko podsumowuje rok. Pisze o złości i rozczarowaniach "Ślub od pierwszego wejrzenia": Jak Paweł poznał się z kuzynką Kasi? Szósta edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dostarczyła widzom wielu emocji. Największym zainteresowaniem fanów cieszył się związek Kasi i Pawła, który przechodził wiele wzlotów i upadków. Głównie wynikało to z zachowania Kasi, która po początkowym zachwycie mężem , szybko zaczęła się od niego dystansować . Relacja tej dwójki to był prawdziwy emocjonalny rollercoaster - ostatecznie para rozstała się po miesiącu od finałowego spotkania z ekspertami. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka urodziła? Jest komentarz Wojtka! "Chciałem wam podziękować" Dziś Paweł jednak już wie, że udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" tak naprawdę dał mu wiele szczęścia i był mu przeznaczony! W końcu gdyby w nim nie wystąpił, to najprawdopodobniej nie poznałby swojej ukochanej Klaudii, która jest... kuzynką Kasi. W rozmowie z portalem cozatydzien.pl, Paweł opowiedział o swojej miłości. - Tak, udało mi się znaleźć miłość, której szukałem w eksperymencie. Choć nie była to kobieta wybrana przez ekspertów, to dzięki niej poznałem swoją...