Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" zaskoczyła fanów nowymi zdjęciami. Wszystko wskazuje na to, że i ona znalazła miłość poza kamerami.

Iga Śmiechowicz, która wzięła udział w 5. edycji miłosnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie często raczy swoich fanów kadrami z życia prywatnego. Tym razem jednak bohaterka show zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcia, po których śmiało można wywnioskować, że ta jest szczęśliwie zakochana! Sami zobaczcie!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 5": Iga jest zakochana?

W ostatnim czasie widzowie znowu z wypiekami na twarzy śledzą losy śmiałków, którzy postanowili poszukać swojej miłości na oczach milionów Polaków. Wszystko przez to, że właśnie ruszyła kolejna, dziewiąta edycja matrymonialnego show TVN-u, która zresztą wzbudza liczne kontrowersje. Ostatnio fani zmiażdżyli produkcję "Ślubu od pierwszego wejrzenia 9", zwracając uwagę na jeden szczegół. Byli uczestnicy jednak także nie dają o sobie zapomnieć. Tym razem przypomniała o sobie Iga Śmiechowicz.

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Ekspertka o relacji Magdy i Krzysztofa: "Pasują do siebie charakterem"

Bohaterka wzięła udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wówczas została połączona przez ekspertów z Karolem. Relacja ta jednak od początku wzbudzała wiele wątpliwości. Liczne kłótnie doprowadziły natomiast do tego, że Inga stała się jedną z bardziej kontrowersyjnych uczestniczek swojej edycji, przez co mierzyła się z ogromnym hejtem w sieci. Małżeństwo zakończyło się rozwodem, a każdy z uczestników poszedł w swoją stronę. Jakiś czas temu internauci podejrzewali, że Inga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" ma nowego chłopaka. Teraz wszystko wskazuje na to, że sama zainteresowana potwierdziła domysły.

Instagram @iga_smiechowicz

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 9": Krzysztof zalał się łzami. Chciał zrezygnować z programu

Na instagramowym profilu uczestniczki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wylądowało zdjęcie, na którym ta wyraźnie zadowolona pozuje z bukietem kwiatów. Następnie z kolei opublikowała fotografię, na której widać bliźniaczopodobne trampki z podpisem:

- Perfect match [przyp. red. Idealne dopasowanie]

Instagram @iga_smiechowicz

Wszystko więc wskazuje na to, że Inga jest szczęśliwie zakochana. Podobnie zresztą jak jej były mąż. W końcu ostatnio internauci podejrzewali nawet, że Karol i Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 5" biorą ślub.