Rozstanie Agnieszki i Kamila z siódmej edycji „Ślubu od pierwszego wejrzenia” mocno zaskoczyło fanów. Uczestniczka eksperymentu matrymonialnego TVN podporządkowała całe swoje życie mężowi i wszystko wskazywało na to, że miłość spadła na nią jak grom z jasnego nieba. Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu programu para jednak się rozstała. Niektórzy podejrzewali, że małżeństwo zostało rozbite przez inną osobę. Choć przez pewien czas widzowie łudzili się, że Agnieszka i Kamil ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” jeszcze wrócą do siebie, wygląda na to, że nie ma już na to szans. Uczestnicy eksperymentu matrymonialnego czekają na oficjalne rozwiązanie małżeństwa. W rozmowie z naszą reporterką Agnieszka zdradziła, jak znosi oczekiwanie na rozwód i kiedy spodziewa się rozprawy sądowej.

„Ślub od pierwszego wejrzenia”: Agnieszka stresuje się rozwodem? „Chciałabym jak najszybciej”

Agnieszka ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” przyznała, że po rozstaniu z Kamilem było jej ciężko. Trudno się dziwić. Uczestniczka programu dla swojego męża przeprowadziła się do Włocławka i tam znalazła nową pracę. Nic dziwnego, że gdy jej związek legł w gruzach, spotkała się z gorzkim rozczarowaniem. Zwłaszcza że to Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podjął decyzję o rozstaniu, co było dla niej dodatkowym szokiem. W rozmowie z naszą reporterką ujawniła, jak czuje się przed rozwodem.

- Wciąż jesteś żoną. Kiedy będzie ten rozwód? Domyślam się, że po rozstaniu każdy chciałby mieć jak najszybciej to za sobą? – zapytała nasza reporterka.

- Chciałabym jak najszybciej ten rozwód… – przyznała uczestniczka eksperymentu matrymonialnego.

Ostatnio Agnieszka zdradziła, czy jest już gotowa na nowy związek po tym trudnym doświadczeniu. Zanim jednak będzie mogła całkowicie oddać się kolejnej relacji, musi jeszcze spotkać się z Kamilem w sądzie. Czy stresuje ją perspektywa zbliżającego się rozwodu? Kiedy spodziewa się pierwszej rozprawy? Czeka ją walka o majątek? Dowiecie się tego, oglądając nasz materiał wideo.