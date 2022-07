Iga ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieźle zaskoczyła fanów. Właśnie na jej InstaStory po raz pierwszy pojawiły się zdjęcia ze ślubu z Karolem! Wcześniej uczestniczka 5. edycji eksperymentu informowała, że nie będzie publikować żadnych fotografii z tego dnia. Dlaczego teraz jednak zdecydowała się to zrobić? Zobacz także: Izabela ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pokazała stare zdjęcie. Nie zawsze miała takie pełne usta! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Iga pochwaliła się zdjęciami z wesela Iga i Karol to para, która zdecydowanie budzi najwięcej emocji wśród fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie show uważają, że niestety eksperci źle dopasowali tę parę, a do Karola zdecydowanie bardziej pasowałaby Iza. Z tego też względu fani snują już domysły, że Idze i Karolowi nie udało się przetrwać w małżeństwie. Oliwy do ognia jakiś czas temu dolał wpis Igi na jej profilu na Instagramie. Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dopytywali, dlaczego Iga nie publikuje zdjęć ze ślubu, tak jak robi to na przykład Iza. Dziewczyna napisała wtedy: Kochani! Dostaje pytania dlaczego nie wstawiam zdjęć że ślubu... Bo chce się od tego odciąć chociaż tutaj. Zrobiłam błąd wpuszczając na mój profil wszystkich - pisała jakiś czas temu Iga na swoim instagramowym profilu. Już wtedy był to dla nich jasny znak, że najwyraźniej w relacji Igi i Karola chyba nie było najlepiej. Ale ostatnio uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zmieniała zdanie i jednak pochwaliła się fotografiami z tego dnia. Opublikowała kolaż zdjęć na swoim InstaStory i napisała: No dobra, to takie jedno wspomnienie, bo trochę zdjęć mi przysłali. Na fotografiach widzimy nie tylko Igę w sukni ślubnej, ale także jej...