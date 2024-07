Format "Ślub od pierwszego wejrzenia" nieustannie wzbudza mnóstwo emocji. Telewidzowie razem z uczestnikami przeżywają ich emocje, związane z poszukiwaniem miłości. Tym razem jednak uczestnicy, jak widzowie, przeżyli prawdziwe chwile grozy. Jeden z uczestników "Ślubu od pierwszego wejrzenia" usłyszał poważne zarzuty, a następnie trafił do więzienia. Sytuacja wstrząsnęła fanami.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": uczestnik show za kratkami

Podczas gdy polska edycja "Ślub od pierwszego wejrzenia 8" wzbudza wiele kontrowersji, w zagranicznych edycjach także sporo się dzieje. Tym razem telewidzowie brytyjskiej edycji przeżyli chwile grozy, kiedy fanki formatu w jednym uczestniku rozpoznały swojego oprawcę- chodzi o George'a Robertsa, który w brytyjskim formacie na oczach telewidzów poślubił April Banbury. Długo jednak nie trzeba było czekać, aż jego nieciekawa przeszłość ujrzała światło dzienne. Jak podaje "The Sun" pokrzywdzone kobiety zadbały o to, by dawne sprawy trafiły w ręce policji. Ich zeznania dotyczą manipulacyjnego, obraźliwego, obsesyjnego i niewłaściwego zachowania oskarżonego.

Odpowiednie służby w ekspresowym tempie zajęły się zgłoszoną sprawą. Niedługo potem uczestnik brytyjskiej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" trafił za kratki. Zarzut, jaki usłyszał to "stosowania kontroli i przymusu". Obecnie jednak George Roberts przebywa na wolności - wszystko ze względu na wpłatę kaucji. Mąż April Banbury oczekuje na dalsze postępowanie i rozwój sprawy.

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" miał być wielką szansą na miłość dla April Banbury, tymczasem jednak programowa żona oskarżonego przechodzi ciężkie chwile. Otwarcie powiedziała o tym, że nie chce mieć nic wspólnego ze swoim programowym partnerem. Nie ukrywa także, że przez udział w show musiała skorzystać z pomocy psychoterapeuty:

- Traumy, które zostały przyniesione z tego reality show, skłoniły mnie do przewartościowania rzeczy. Nie wstydzę się przyznać, chodziłam do terapeuty - wyznała uczestniczka show w rozmowie z "The Sun".

Pomimo zaistniałej sytuacji i emocji, jakie ona wzbudza, stacja E4 wciąż emituje odcinki z udziałem oskarżonego.