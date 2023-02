Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w miniony weekend wybrali się na wycieczkę po znajomych, aby... rozdać im zaproszenia ślubne! Uczestnicy 4. odsłony miłosnego show TVN już dwukrotnie stanęli na ślubnym kobiercu, jednak teraz szykują ogromną imprezę. Wszystko wskazuje na to, że zakochani kolejny raz powiedzą sobie "tak"! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Wojtek szykują się do ślubu kościelnego! Agnieszka i Wojtek zostali dopasowani do siebie w 4. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" , a ich miłość rozwijała się na oczach tysięcy fanów. Uczestnicy miłosnego eksperymentu TVN pobrali się w 2019 roku, a w 2021 roku zdecydowali się odnowić przysięgę małżeńską. Wówczas Agnieszka przyjęła również nazwisko męża. W mediach społecznościowych pary pojawiły się zapewnienia, że planują ślub kościelny, jednak do tej pory nie zdradzali swoich planów. Ślub Kościelny też będzie ale nie chcemy, by telewizja czy pandemia dyktowała nam jego warunki ☺️ - informowała Agnieszka za pośrednictwem Instagrama w lipcu 2021 roku. Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka Łyczakowska (@agnieszka_lyczakowska) Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Patryk zaliczył wpadkę? Tym zdjęciem zdradził, że jest dalej z Martą?! Wiele wskazuje na to, że ważny dzień dla Agnieszki i Wojtka zbliża się wielkimi krokami i już niedługo po raz trzeci staną na ślubnym kobiercu. W miniony weekend zakochani spotkali się z Jackiem z 1. edycji "Ślubu od pierwszego...