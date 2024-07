Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się w atmosferze skandalu. Jednak w ich relacji ważne miejsce zajmował również Rysio, kilkuletni synek uczestniczki. Jak chłopiec przeżył rozstanie mamy? Czy przyzwyczaił się do przebywającego w ich domu Macieja?

On się chętnie z nim bawił, ale to nie było tak, żeby on gdzieś pytał o niego, lub żeby płakał jak on wychodził - powiedziała Marta w rozmowie z Party.pl

Co jeszcze powiedziała nam na temat małego Rysia?

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Syn Marty tęskni za Maciejem?

Maciej przeprosił Martę po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W ostatnim odcinku eksperymentu nie przebierał w słowach, wypowiadając się na jej temat. Marta nie ukrywa, że ma żal do produkcji, że pokazano poniżające ją fragmenty. Wiemy już, że Marta i Maciej nie utrzymują ze sobą kontaktów po programie, jednak jak to rozstanie przeżył jej 2-letni synek Rysio? Udział chłopca wywołał duże oburzenie fanów, którzy stwierdzili, że reality-show to nie miejsce dla małego dziecka. Czy synek Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeżył to, że Maciej zniknął z jego życia?

Rysio spędził w towarzystwie Maćka zaledwie kilka godzin na weselu (...), a później Maciek ogólnie u mnie spędził niecałe 24 godziny. (...) Więc mój syn nie zżył się absolutnie z nim, chwilę się z nim pobawił. Nie pamięta Maćka, nie wie, kto to jest. On bardziej wspomina to, że mama była panną młoda.

On się lubi z mężczyznami bawić, bo jest otoczony babami na co dzień. On się chętnie z nim bawił, ale to nie było tak, żeby on gdzieś pytał o niego, lub żeby płakał jak on wychodził.

Marta opowiedziała, jak wyglądała jej opieka nad synkiem w czasie obecności Maćka oraz kamer w ich domu. Podkreśliła, że maluch nie spędzał z nimi całego czasu. Gdzie więc przebywał? Zobaczcie nasz nowy wywiad.

