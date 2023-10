Metamorfoza Marty ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zrobiła ogromne wrażenie na widzach. Uczestniczka 8. edycji eksperymentu nie tylko schudła, ale także zmieniła kolor włosów, styl ubierania się i makijażu. Co ją skłoniło do takich zmian, skoro wcześniej przyznawała, że nie przywiązuje do wyglądu zewnętrznego aż takiej wagi? W rozmowie z Party.pl, Marta zdradziła prawdę!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta szczerze o swojej metamorfozie

Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 8" rozstali się w bardzo chłodnych stosunkach - jak wyznała w rozmowie z Party.pl uczestniczka, dziś nawet nie utrzymują ze sobą kontaktów na stopie koleżeńskiej. Wszyscy fani show na pewno pamiętają, że Maciek od początku nie ukrywał, że Marta nie jest w jego typie. Po programie widzowie zauważyli, że Marta przeszła sporą przemianę i zaczęli zastanawiać się, czy przypadkiem dziewczyna nie zrobiła w ten sposób na złość swojemu byłemu partnerowi z programu!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Martą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Na pytanie, czy jej metamorfoza - jak sugerują widzowie - to wbicie szpili Maćkowi, Marta z uśmiechem na ustach odpowiedziała:

- Nie wiem, jak można zrobić komuś na złość tym, że ktoś schudnie czy się ubierze inaczej. To już są teorie spiskowe - przyznała szczerze uczestniczka 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Marta zdradziła nam również powód zmiany swojego koloru włosów. Trzeba przyznać, że jest on dość zaskakujący!

- Zmiana koloru włosów to powód był dosyć prozaiczny, bo trochę się obawiałam bycia osobą rozpoznawalną na ulicy, więc przed premierą (8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia - przyp. red.) zmieniłam kolor włosów na ciemniejszy.

W dalszej części rozmowy Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdradziła nam również, ile udało jej się już schudnąć, a także jak czuje się ze swoją metamorfozą. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej.

