Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" podczas relacji na InstaStories pochwaliła się swoją córeczką. Była uczestniczka kontrowersyjnego eksperymentu bardzo rzadko pokazuje zdjęcia Zosi, ale tym razem zrobiła wyjątek. Córeczka Joanny Lazar to już duża dziewczynka! Tylko spójrzcie, jak teraz wygląda. To najsłodsze, co dziś zobaczycie.

Reklama

Joanna Lazar ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się córką

Joanna Lazar wzięła udział w czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", jednak szybko okazało się, że w jej relacji z Adamem nie pojawiły się żadne uczucia. Para nie chciała kontynuować swojego małżeństwa, które ostatecznie zakończyło się rozwodem. Joanna Lazar znalazła swoje szczęście już po programie. Była uczestniczka kontrowersyjnego programu zakochała się i do dziś tworzy szczęśliwy związek ze swoim partnerem. Para na początku tego roku doczekała się również pierwszego dziecka, córeczki Zosi.

Joanna Lazar nie ujawnia wizerunku córki i rzadko pokazuje w sieci zdjęcia swojej pociechy. Teraz jednak pochwaliła się swoim szczęściem!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wydała oświadczenie i uderza w Patryka! Jest odpowiedź

Instagram @asia_lazar33

Córeczka Joanny Lazar już za kilka tygodni skończy roczek i jak widać, rośnie jak na drożdżach. Zosia już sama siedzi i ma coraz dłuższe włoski. Wygląda na to, że z okazji Mikołajek, które obchodziliśmy 6 grudnia, dziewczynka dostała w prezencie nową książeczkę.

Zobacz także

Zosia to prawdziwy słodziak!

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Przemek pokazał zdjęcie z dzieckiem i zaskoczył wpisem o programie!

Oglądaliście czwartą edycję "Ślubu od pierwszego wejrzenia" z udziałem Joanny Lazar i śledzicie jej dalsze losy za pośrednictwem mediów społecznościowych?

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta szczerze o rozwodzie z Maciejem! "Dla mnie jest to trochę stresujące..."

Instagram @asia_lazar33