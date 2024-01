Fani doskonale znają ją z programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" i chętnie śledzą jej dalsze losy. Obecnie w życiu Joanny Lazar dzieje się naprawdę sporo, bo właśnie powitała na świecie swoje drugie dziecko! Pokazała zdjęcie ze szpitala.

Joanna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" urodziła

Joannę Lazar widzowie poznali za sprawą czwartej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli ją z Adamem, ale niestety, już w trakcie eksperymentu okazało się, że ich małżeństwo nie ma zbyt wielu szans na przetrwanie. Rozstanie nastąpiło bardzo szybko, ale fani i tak nie zapomnieli o uczestniczce i zostali z nią na dłużej.

Asia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Obecnie instagramowy profil Asi śledzi przeszło 100 tysięcy użytkowników! Ta chętnie wychodzi im na przeciw i co jakiś czas dzieli się tam bardziej osobistymi wstawkami. Nie jest więc tajemnicą, że kobieta jest szczęśliwie zakochana i to już od dłuższego czasu. Co więcej, została mamą, a w sierpniu 2023 roku dowiedzieliśmy się, że para spodziewa się drugiego dziecka. Teraz przyszedł czas rozwiązania!

17 stycznia wieczorem Joanna poinformowała na InstaStory, że właśnie urodziła! Opublikowała wymowne zdjęcie ze szpitala, na którym widzimy fragment jej dłoni, trzymającej maleńką dłoń nowonarodzonej córeczki!

W szpitalu jesteś numerem 11, a dla nas drugim szczęściem. Dobry wieczór

Póki co Joasia nie zdradziła imienia, jakie wraz z partnerem wybrała dla dziewczynki. Otwarcie jednak opowiadała o tym, jak jej pierworodna córeczka Zosia wyczekuje narodzin siostrzyczki.

