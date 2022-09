Najmłodsza z uczestniczek eksperymentu TVN dała się poznać jako pewna siebie kobieta, która nie lubi kompromisów. Po czwartym odcinku 8. odsłony "Ślubu od pierwszego wejrzenia" na Justynę posypały się jednak gromy za jej zachowanie na weselu. Internauci nie szczędzili jej gorzkich słów.

Justyna zdecydowała się odeprzeć zarzuty internautów i odpowiedzieć na kąśliwe komentarze!

Za nami czwarty odcinek "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w którym pokazano wesela wszystkich par. Okazuje się, że zachowanie Justyny nie spodobało się widzom, którzy w komentarzach wyrazili swoje oburzenie. Justyna "podpadła" fanom między innymi tym, w jaki sposób zakomunikowała swojemu mężowi, że nie chce żadnego okazywania czułości na weselu, jak również swoim zachowaniem podczas krojenia tortu weselnego.

Player.pl/Screen z odcinka "Ślub od pierwszego wejrzenia"

Widzowie stwierdzili również, że mama Przemka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie polubiła Justyny i patrząc na zachowanie programowej żony syna, miała łzy w oczach. Uczestniczka show w rozmowie z portalem cozatydzien.pl postanowiła odeprzeć zarzuty i opowiedzieć, jak z jej perspektywy wyglądał ślub oraz wesele, a także czy czuła, że teściowa nie jest zadowolona z wyboru ekspertów.

- Jedyne, co mogę powiedzieć o mojej teściowej, to to, że jest super kobietą, a wesele dla nikogo nie było komfortową sytuacją i jak to matka, przeżywała to bardzo mocno. Moja mama również była niezwykle zestresowana. A co do mojego zachowania, to dały się we znaki dwie doby bez snu. Jestem szalona i energiczna, tego nie da się ukryć, ale w domu staję się oazą spokoju (...)Hejt zawsze będzie i na to byłam przygotowana. Nie czytam komentarzy. Uważam, że niezdrowe dla zdrowia psychicznego jest zagłębianie się w opinie innych. To było nasze wesele - powiedziała Justyna.