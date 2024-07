Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" próbują odnaleźć się we wzajemnej rzeczywistości. Uczestnik poznaje synka programowej żony, jednak podkreśla, że wolałby zachować dystans dla dobra dziecka. Na horyzoncie pojawiają się jednak kolejne kłopoty. Maciej dostrzegł, że Marta jest zalogowana na jeden z profili randkowych i zrobił jej o to wyrzuty:

Ja nie życzę sobie, żebyś zaglądał do mojego telefonu

Karolina Tuchalska-Siermińska postanowiła przeprowadzić rozmowę z małżonkami. Szczególnie oberwało się Maciejowi:

Ty nie jesteś tu królewiczem, któremu się coś należy.

Poznajcie szczegóły.

"Ślubu od pierwszego wejrzenia": Maciej i Marta kłócą się o portale randkowe

Marta i Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstali się? - widzowie często zadają sobie to pytanie nie tylko na podstawie tego, co widzą w dotychczasowych odcinkach programu ale również, śledząc ostatnią aktywność Marty w sieci. Uczestniczka przeszła ogromną metamorfozę. Zmieniła nie tylko fryzurę ale również schudła i wymieniła całą garderobę. Część widzów zastanawia się czy zrobiła to dla Maćka, lub odwrotnie, zrobiła to po rozstaniu.

Sceptycyzm widzów nie jest nieuzasadniony. Wielu fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest zdania, że eksperyment w przypadku Marty i Macieja powinien zostać przerwany. W ostatnim odcinku miłosnego show, Maciej postanowił robić Marcie wyrzuty po tym, jak spostrzegł, że przyszło do niej powiadomienie z randkowej aplikacji:

Przez przypadek pijąc kawę, nasze telefony leżały obok siebie i dosłownie sięgając po mój telefon, gdzieś tam cykło powiadomienie z portalu randki, że jakiś Grzegorz cię tam polubił i myślę, że Marta nie do końca była szczera wchodząc w to. Ja też nie ukrywam, że bywałem na takich portalach ale mam już wszystkie aplikacje poodinstalowywane a tutaj no nie do końca. To mnie mega ruszyło - tłumaczył przed kamerami.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Dodatkowo podczas rozmowy z Karoliną Tuchalską-Siermińską, Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" tłumaczył się ze swojego podejścia do Matry:

Ja się nie zaangażowałem od samego początku, a nie zaangażowałem się, bo dość podkreślałem, że dla mnie pierwsze wrażenie jest ważne, że jestem wzrokowcem. (...) Chodzi też o styl bycia Marty, niektórych zachowań, jest dużym przeciwieństwem, co zamiast mnie zbliżyć do tej osoby, to one mnie stopują.

Ponownie nawiązał do sytuacji z powiadomieniem z randkowej aplikacji, z czego Marta postanowiła się wytłumaczyć i ostro zwróciła się do Macieja, że nie życzy sobie, by sprawdzał jej telefon:

- To nie jest tak, że ja się loguje na portale randkowe. Ja w ogóle rzadko korzystam z telefonu i jakby w wirze tego wszystkiego nie zdążyłam odinstalować i ja z tego w ogóle nie korzystam. Ja nie życzę sobie, żebyś zaglądał do mojego telefonu, bo nawet w mojej obecności...

- To był czysty przypadek - odpowiedział Maciej

- To nie był przypadek, bo mój telefon się nie podświetla dopóki się nie naciśnie przycisku i musiałeś zajrzeć typowo, bo to jest mała czcionka.

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ze smutkiem przyznała, że zachowanie Macieja jest pokłosiem faktu, że nie wpisała się w jego ideały:

Mi się wydaje, że to wszystko obija się o to, że ja nie spełniłam jego oczekiwań pod względem fizycznym i potem już poszło.

Maciej z kolei upatrywał winy jedynie w zachowaniu Marty:

Zachowanie Marty, to że ona się przede mną nie otworzyła to ja się bałem, że po kolejnych próbach kontaktu, gdzieś zostanie po prostu bez echa.

W rozmowie z psycholog dodał również, że nie jest pewien czy chce angażować się w relację z Martą ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", na co ekspertka zareagowała ostro:

Żebyś ty wiedział, czy tego chcesz to musisz to sprawdzić. (...) Jak może się czuć osoba, z którą budujesz relację, kiedy widzi, że ty jesteś pasywny, że się nie angażujesz. To nie wspiera do tego, żeby ona była bardziej sobą, radosna, komunikatywna, bo ona czuje, że ty nie jesteś zainteresowany, że ci się nie chce, że ty masz wylane. Ty nie jesteś tu królewiczem, któremu się coś należy, bo "ja oczekuje, ja potrzebuje". Ty masz budować relację na równowadze: dajesz - otrzymujesz.

Myślicie, że Maciejowi i Marcie uda się jeszcze naprawić swoje relacje? W końcu na poznawanie siebie mają cały miesiąc...

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia