Agnieszka i Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 7" zapowiedziały, że do ich "paczki" właśnie dołączył uczestnik aktualnie trwającej edycji. Czy zdjęcie, które pokazała i jeden z ostatnich wpisów jego programowej żony, świadczą, że ich relacja mogła nie przerwać?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka i Patrycja spotkały się z uczestnikiem 8. edycji

Agnieszka i Patrycja ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" aktualnie czekają na swoje rozwody. Chociaż Agnieszka wydaje się nie żywić urazy do programowego męża, Patrycja nabrała wody do ust i konsekwentnie nie komentuje rozpadu swojego małżeństwa. Dziewczyny z trzeciej edycji stworzyły zgraną paczkę, a ustalenie przez sąd dat rozpraw rozwodowych świętowały w sukniach ślubnych. Teraz okazuje się, że do ich grona dołączył kolejny uczestnik i to z jeszcze trwającej edycji!

Dziś do naszej paczuszki dochodzi ktoś, kogo znacie. Zgadniecie kto to? Trzy podpowiedzi: Nie jest alkoholikiem, jest BHPowcem, brał ślub jakiś czas temu.

Okazuje się, że Przemek znalazł wspólny język z Agnieszką oraz Patrycją z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Czy w Warszawie towarzyszy im również Justyna, która ma mieszkanie w stolicy?

Instagram @małamizii

W dodatku we wpisie Agnieszki zapowiadającym nowego członka "paczki", uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dodała trzy podpowiedzi m. in. taką dotyczącą picia alkoholu. Niedawno widzów oburzył moment programu, w którym Justyna zmiażdżyła Przemka ze "Ślubu od pierwszego werjrzenia" po imprezie, chodziło o alkohol i jego ex. Myślicie, że tym wpisem delikatnie wbiła szpilę programowej żonie Przemka?

Instagram @małamizii

Chociaż w aktualnych odcinkach "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zarówno Justyna jak i Przemek deklarują, że chcą by im się udało, internauci mają odmienne zdanie. Po tym, jak Justyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" sprawdzała telefon i szafki Przemka, internauci bezlitośnie zawyrokowali, że powinien od niej uciekać. Również Magdalena Chorzewska była sceptycznie nastawiona do postawy uczestniczki. Z kolei, gdy jedna z fanek zapytała niedawno Justynę, czy nie żałuje udziału w show, odpowiedziała:

Są plusy i minusy, ale jest jeden wielki plus. O tym za jakiś czas, bo to tajemnica

Czy mogła mieć na myśli, że jej związek z Przemkiem przetrwał? A może ich drogi rozeszły się na tyle, że wytchnieniem był właśnie rozwód?

Instagram @justyna_wypieczone_bizu