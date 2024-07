Marta Podbioł ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po udziale w programie postanowiła przejść metamorfozę. Coraz częściej korzysta z usług profesjonalnych makijażystek, stawia na odważniejszą garderobę oraz charakterną fryzurę. Fani przecierają oczy i nie szczędzą jej komplementów. Ostatnie zachowanie Marty dało im jednak do zrozumienia, jak mogły potoczyć się jej dalsze losy z Maciejem. Zobaczcie, co według fanów zdradziło uczestniczkę.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Maciej rozstali się? Fani mają dowody

Maciej i Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie są zbyt trafnie dopasowaną parą. Uczestnik swoje niezadowoleni z dobranej mu żony okazywał już pierwszego dnia po weselu. Marta przeżywała, że nie otrzymuje od męża komplementów oraz, że broni się przed jakąkolwiek bliskością. Nie ułatwiał tego również moment, w którym Maciej zwrócił się do żony określeniem "mortadelko". Fani uważają, że eksperyment Macieja i Marty w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" powinien zostać przerwany. Widzom ciężko patrzeć jest, jak ich wzajemna relacja przysparza im przykrości, szczególnie w przypadku Marty.

Marta w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" jest przygaszona, chociaż stara się imponować mężowi, on daje jej kolejne znaki, że nie jest w jego typie. Maciej obawia się również relacji z synem programowej żony. Nie chce by mały Rysiu się do niego przyzwyczaił, a Marta zauważyła, że mimo wszystko lepiej spędza się mu czas z dzieckiem niż z nią.

Instagram @martapodbiol1

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Justyna reaguje na przykre uwagi ekspertki. Wymowny komentarz

W trakcie emisji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" uczestnicy są już dawno po zakończonym eksperymencie. Marta przeszła olbrzymią metamorfozę. Trudno w niej rozpoznać tę samą Martę, którą widzowie mają okazję oglądać w odcinkach. Odchudzona Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chwali się odważnymi stylizacjami, a z jej ust nie schodzi uśmiech. Fani spekulują, że metamorfoza Marty może być podyktowana rozwodem z Maciejem i chęci odpłacenia mu za przykre traktowanie podczas eksperymentu:

Zobacz także

- Niech wie, co stracił. Skoro ocenia książkę po okładce to jego problem. Pięknie wyglądasz.

- Skąd nagle taka zmiana? Piękna, żeby nie było. W programie wiecznie niezadowolona mina, zero chęci do czegokolwiek, jakby za karę.

- Może to było rozczarowanie dobranym partnerem?

Instagram @martapodbiol1

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta i Patryk nadal są małżeństwem? Zdradził ich drobny szczegół!

Kolejne odcinki "Ślubu od pierwszego wejrzenia" budzą coraz większe zdenerwowanie widzów. Ci postanowili wesprzeć Martę w komentarzach na jej Instagramie:

- Mam nadzieję, że Maciej pogoniony;

- Widziałam wczoraj odcinek. Miałam ochotę zabrać Cię od tego psychopaty i zaserwować mu plaskacza prosto w tę chamską, roszczeniową gębę. Pan idealny się znalazł, kur*a jego mać. Kolejny, co leczy własne kompleksy kosztem drugiego człowieka. Nie wiem, jak potoczyły się Wasze losy, mam nadzieję, że to małżeństwo nie przetrwało. Zasługujesz na to, co najlepsze (...).

Reklama

Myślicie, że faktycznie metamorfoza Marty jest pstryczkiem w nos dla Macieja? A może jednak udało im się dogadać, a dzisiaj są razem szczęśliwi?

Instagram @martapodbiol1