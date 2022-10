Oni potrafią zaskoczyć. Iga i Maciej z poprzedniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wrzucili właśnie zdjęcia ze... wspólnego spotkania! Co łączy bohaterów show TVN 7? Czy w ten sposób chcieli pokazać, że nie mają problemów z tym, że ich byli małżonkowie z programu związali się ze sobą? Fani nie mają wątpliwości. Iga i Maciek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" imprezują razem! W poprzedniej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" doszło do niespodziewanej zamiany! Laura, która poślubiła w programie Macieja, a w finale zażądała rozwodu, związała się z Karolem . Ten z kolei w show był związany z Igą - rozstali się w jednak w nienajlepszej atmosferze. Dziś już wiadomo, że byłych małżonków nic ze sobą nie wiążę. Nie to co Igę z Maćkiem - dziś wiemy, że są ze sobą naprawdę blisko! Śmiechowicz pokazała zdjęcia z imprezy, na której pojawił się Książek. Takiego mam dziś gościa - pochwaliła się Iga. Iga wraz z przyjaciółmi urządzili grilla, a Maciej oczywiście aktywnie pomagał koleżance z programu przy krojeniu warzyw. Czy to oznacza, że rzeczywiście mogli się do siebie zbliżyć? To dość mało prawdopodobne - już w czerwcu bowiem okazało się, że Maciek ze "Ślubu..." jest szczęśliwie zakochany , plotkowano również, że i Iga jest w nowym związku. Co na to fani show? Snują wnioski, że Iga i Maciej byliby... udaną parą: Wspólny wróg jednoczy Od razu mogli ich sparować. Pasują do siebie oaza spokoju i wulkan. On ugodowy, ona wulkan. Iga będzie działać, a Maciej przytakiwać. Co Wy na to?