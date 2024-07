Za nami 8. edycja "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a odcinek specjalny programu dostarczył chyba najwięcej emocji. To właśnie w nim dowiedzieliśmy się, że związek Justyny i Przemka niestety nie przetrwał. O wszystkim poinformował jednak Przemek, a Justyny zabrakło w dodatkowym odcinku show. Dlaczego? Uczestniczka 8. edycji eksperymentu postanowiła to wyjaśnić i opublikowała oświadczenie na InstaStories.

Reklama

"Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Justyna podsumowuje udział w programie

Justyna i Przemek w finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdecydowali się kontynuować swoje małżeństwo. Po miesiącu od ogłoszenia tej decyzji kamery ponownie odwiedziły parę - wówczas wszystko wskazywało na to, że sielanka w ich związku nadal trwa. Jednak niedługo potem okazało się, że ich relacja to już przeszłość! Przemek w odcinku specjalnym 8. edycji eksperymentu wyjawił, że to Justyna z nim zerwała i to... przez SMSa!

- Dzwoni, że mam nie przyjeżdżać. Przez dwa dni nie rozmawialiśmy, potem nie odbierała. Następnie mi odpisała, że mam ją zostawić w spokoju. Nie mam dzwonić, nie chce ze mną rozmawiać, bo ona nie lubi rozmawiać. To wszystko zakończyło się przez SMSy - powiedział Przemek.

SCREEN.PLAYER.PL

Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie ukrywają, że zaskoczyła ich ta informacja. Wszyscy zastanawiają się, dlaczego Justyna wybrała taką drogę do zakończenia związku z Przemkiem. Nie brakuje również pytań, dlaczego Justyna nie wystąpiła w odcinku specjalnym i tym samym nie przedstawiła swojej wersji wydarzeń. W końcu była partnerka Przemka postanowiła zabrać głos w tej sprawie.

Na początku zdecydowała się na podziękowania i podsumowania. Co ciekawe, nie zabrakło ciepłych słów w stronę Przemka!

- Z tego miejsca gratuluję wszystkim uczestnikom, że przetrwali ten trudny czas. W szczególności chcę podziękować mojemu jeszcze mężowi. Życzę Tobie Przemku wszystkiego co najlepsze. Jesteś dobrym facetem i wiem, że kiedyś spotkasz kobietę, która da Ci to wszystko, czego oczekujesz. Szczęścia dla wszystkich. Nieważne z kim, nieważne gdzie - zaczęła Justyna.

Instagram/Justyna_wypieczone

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia 8": Marta wydała oświadczenie! "Wolę nie ranić słowem"

Zobacz także

W kolejnej relacji na swoim InstaStories Justyna wyznała, dlaczego nie pojawiła się w odcinku specjalnym. Po ciepłych słowach na temat jeszcze męża, Justyna postanowiła jednak...wbić mu szpilę, bo przyznała, że "nie chciała wywlekać brudów publicznie" i to właśnie dlatego nie pojawiła się w dodatkowym odcinku "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

- Nie bez powodu nie wzięłam udziału w odcinku specjalnym. Uważam, że temat jest zamknięty i nie mam potrzeby wywlekać brudów publicznie. Przemku. Bywasz często u mnie na osiedlu, to nic nie stoi na przeszkodzie żebyś zapukał do drzwi. Znasz mój adres i jestem pod nim do końca grudnia. Pozdrawiam - dodała Justyna.

Instagram/Justyna_wypieczone

Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Marta zdradziła, czy ma nowego partnera! TYLKO U NAS

Na koniec była partnerka Przemka wyjawiła, czy aktualnie jest szczęśliwa.

- Lucuś ma w d. wszystkich hejterów. Aktualizacja, Ice ma dwóch kocich braci. Jesteśmy szczęśliwi i codziennie dziękujemy za to co mamy - podsumowała Justyna.

Reklama

Co sądzicie o komentarzu Justyny po finale 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"?