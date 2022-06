Do tej pory to szczególnie Agnieszka opowiadała o swoim rozstaniu z Kamilem ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Teraz to uczestnik postanowił zabrać głos w sprawie.

Nie spodziewałem się, że małżeństwo się rozpadnie - powiedział w rozmowie z Obcas.pl.

Co miał na myśli, skoro Agnieszka jeszcze niedawno mówiła, że już w momencie, jak przeprowadzała się do jego mieszkania, przed finałem, to był struty. Programowa para rozstała się zaledwie dwa tygodnie po wyjeździe kamer. Kamil postanowił opowiedzieć o powodach rozstania z Agnieszką w "Ślubie od pierwszego wejrzenia".

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Kamil o powodach rozstania z Agnieszką

Kamil i Agnieszka poznali się w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety po finale okazało się, że żadna z par tego sezonu nie przetrwała. Adam opowiedział o powodach rozstania z Patrycją ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", nie przedstawiając jej w najlepszym świetle. Piotr zabrał głos tuż po finale "Ślubu od pierwszego wejrzenia" i również opowiedział o kulisach rozstania z Dorotą. W duecie Agnieszki i Kamila, to ona jako pierwsza opowiedziała o kulisach rozstania z Kamilem po "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Nie ukrywała, że jego decyzja była dla niej ciężka i chociaż wciąż potrafią ze sobą rozmawiać, to zdecydowanie lepszy kontakt ma z siostrą i mamą Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w wywiadzie z Obcas.pl, postanowił przedstawić swój punkt widzenia i opowiedział o rozstaniu z Agnieszką:

Nie spodziewałem się, że małżeństwo się rozpadnie. Do programu poszedłem zgodnie z jego przeznaczeniem, aby znaleźć miłość. Uczucie to jest wielkie słowo, bo można czuć coś do kogoś na różne sposoby. Od samego początku bardzo dobrze się dogadywaliśmy i myślę, że szybko pomiędzy nami zawiązała się więź przyjacielska. Niestety z mojej strony nie pojawiło się większe uczucie i nie widziałem dalej żadnej perspektywy, że to się może zmienić - wyjaśnił krótko.

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Czy Kamil utrzymuje kontakt z Agnieszką?

Agnieszka nie ukrywała, że mocno przeżyła decyzję Kamila po "Ślubie od pierwszego wejrzenia". W końcu dla niego zdecydowała się na przeprowadzkę do jego mieszkania i znalezienie pracy we Włocławku. W wywiadzie z Party.pl, przyznała, że zauważyła, że Kamil "był struty" już podczas tego, gdy się do niego wprowadzała. Ostatecznie jednak przegadali temat i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przyznał, że nic nie poczuł do Agnieszki. Agnieszka deklarowała, że wciąż potrafią ze sobą rozmawiać, a tę wersję Kamil potwierdził w wywiadzie dla Obcasa:

Z Agnieszką rozmawiamy co jakiś czas, ale nie jest to kontakt “na co dzień".

Kamil musiał zmierzyć się z dużym hejtem fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy nie pochwalali jego zachowań w programie oraz tuż po nim. Uczestnik podkreślił jednak, że miał świadomość, że będzie podlegał surowej ocenie widzów i cieszy się, że jego charakter jest na tyle silny, że nie pozwala mu się tym zbytnio przejmować.

Od zawsze byłem odporny i nie ruszają mnie obraźliwe komentarze w moim kierunku. Postąpiłem zgodnie ze swoim sumieniem i uczuciami, żadna z tych osób nie przeżyje mojego życia za mnie.

Trudno się nie zgodzić z tą wypowiedzią.