Martyna Końca z 3. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia" świetnie odnajduje się w nowej, życiowej roli. Świeżo upieczona mama przeżywa każdy moment z życia swojego syna, a emocjami dzieli się z fanami w mediach społecznościowych. Tym razem była uczestniczka miłosnego show TVN pierwszy raz udała się ze swoim synem na jesienny spacer. Pokazała też, na jaki wózek postawiła.

"Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Martyna Końca chwali się wózkiem dla syna

Co prawda w ostatnim czasie na językach telewidzów są nowe pary 8. edycji "Ślub od pierwszego wejrzenia", nie da się jednak ukryć, że u dobrze znanych, bohaterów poprzednich odsłon społecznego eksperymentu także sporo się dzieje. Na nudę nie może narzekać Martyna Końca, którą mieliśmy okazję poznać w 3. edycji show TVN-u. Ta po nieudanym ślubnym eksperymencie szybko odnalazła swoją miłość poza kamerami. Równie szybko na świecie pojawił się owoc miłości bohaterki show i jej partnera. Martyna Końca ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia 3" urodziła zaledwie dwa tygodnie temu. Od tamtej pory jej świat stanął do góry nogami, a świeżo upieczona mama ma za sobą całą serię "pierwszych razów". Teraz przyszła pora na pierwszy spacer syna.

Pomimo, że pogoda nie dopisywała, szczęśliwa mama podzieliła się z fanami uroczym zdjęciem z tego dnia, a przy okazji, idąc śladami innych, popularnych mam, pokazała, jaką "brykę" wybrała dla swojego syna:

- Dziś zaliczyliśmy nasz pierwszy spacer. Pogoda nie rozpieszcza, więc na początek tylko 15 min po osiedlu ???? Przy okazji wypróbowaliśmy nasza brykę i muszę przyznać, ze prowadzi się zacnie ???? - napisała zadowolona mama na swoim Instagramie.

Na jaki model postawiła Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Gwiazda show zdecydowała się na wielofunkcyjny wózek dla niemowląt marki Inglesina. Wózek idealnie sprawdził się na pierwszym spacerze świeżo upieczonej mamy i jej pociechy, ponieważ jego lekka formuła i kompaktowy rozmiar sprawia, że to idealna "bryka" do życia w mieście. Młoda mama postawiła na jasny, delikatny, popielaty odcień z czarnymi akcentami. Ile kosztowała ją taka przyjemność? Koszt wózka to 3550 zł.

Młoda mama ewidentnie jest zadowolona ze swojego wyboru. Ostatnio Martyna ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" została skrytykowana przez internautów, za zakrywanie twarzy niemowlaka, tym razem jednak pod postem posypały się znacznie milsze komentarze:

- Pięknie wyglądasz i zdrówka dla was ❤️ - Ślicznie ???????? - Jak dobrze że twój brzuszek już jest wolny ???????? Teraz możesz cieszyć się najlepszym i chłodniejsza pogodą ???? Dużo zdrówka dla was ❤️❤️ - Super ????

Przed młodą mamą jeszcze niejeden spacer z nową "bryką" syna.