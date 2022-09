W życiu Martyny z 3. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia" sporo się dzieje. Ciężarna celebrytka z chęcią dzieli się wydarzeniami ze swojego życia za sprawą Instagrama. Tym razem wyznała, że łatwo nie było, ostatecznie jednak tuż przed porodem spełniła jedno ze swoich marzeń! - Gratulacje Nasza zdolniacho - pisali fani. Poznajcie szczegóły. "Ślub od pierwszego wejrzenia 3": Martyna spełniła swoje marzenie Martyna Końca dała się poznać w 3. edycji telewizyjnego eksperymentu "Ślub od pierwszego wejrzenia" . Wówczas jednak jej losy nie potoczyły się tak, jakby sobie tego życzyła. Specjaliści sparowali ją z Przemysławem Stelmachem. Pomimo faktu, że para w programie wzięła ślub, uczestniczka od samego początku związek ten spisała na straty. Mimo wszystko program przyniósł jej dużą popularność, a Martyna Końca z wielką chęcią dzieli się z fanami swoją codziennością. W 2019 roku ogłosiła, że jest szczęśliwie zakochana. Następnie okazało się, że uczestniczka spodziewa się dziecka. Ostatnio z kolei ciężarna Martyna Końca ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia wyznała, że ma gorszy czas . Teraz natomiast wszystko wskazuje na to, że uczestniczka ślubnego eksperymentu ma prawdziwe powody do radości - okazuje się, że właśnie zakończyła studia, broniąc pracę licencjacką. Od teraz może się pochwalić także nowym zawodem: - Chwale się, bo jest czym 😍 Zdałam!🥺 Tyle wyrzeczeń, łez, wypowiedzianych „nie chce mi się”, ale było warto. Zdobyłam nowy zawód- pielęgniarka 💊💉 Ciężko było, pogodzić studia z praca na etacie, ale nie ma rzeczy niemożliwych! Wiele z Was pisało do mnie, ze tez by chciało coś zacząć, ale ze już jest za późno itp. Nigdy nie jest za późno na spełnianie swoich marzeń! Mi tez się nie chciało, już jedne studia i tytuł...