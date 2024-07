Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" Martyna Końca kilka dni temu została mamą. Szczęśliwa kobieta postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami zdjęciem noworodka. Nie chciała jednak pokazywać wszystkiego - zakryła twarz synka emotką. To nie spodobało się internautom, którzy mocno skrytykowali Martynę. Co ciekawe, jednym nie spodobało się uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zakryła buzię maleństwa, inni mieli jej za złe, że w ogóle pokazała chłopca. Martyna w końcu postanowiła zareagować. Co napisała?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Martyna odpowiada na krytykę

Martyna Końca ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nie znalazła szczęścia w małżeństwie z Przemkiem, z którym połączyli ją eksperci ŚOPW. Jednak już po udziale w show poznała swojego obecnego partnera, jest z nim zaręczona. 22 września przyszedł na świat ich syn. Martyna pokazała pierwsze zdjęcia po porodzie na jednym ze swoich kont społecznościowych.

Obserwatorzy szybko zaczęli krytykować młodą mamę:

- Następna wielką gwiazdę zgrywa i twarzy dziecka nie pokazuje - Mądre mamy nie pokazują twarzy dzidziusia - krytykowali Internauci

Martyna postanowiła udostępnić odbiorcom kilka , które otrzymała, a całą sytuację podsumowała wymownym zdjęciem oraz wpisem.

I jak wam tu dogodzić? - napisała Martyna Końca

Mamy nadzieję, że Martyna szybko zapomni o krytyce - najważniejsze, by teraz dogadzała przede wszystkim sobie i swojemu synkowi:)

