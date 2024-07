Choć relacja Kamila i Agnieszki z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zdawała się iść w dobrym kierunku, para tuż po zakończeniu społecznego eksperymentu podjęła decyzję o rozstaniu. Na uczestników w mgnieniu oka spadła fala hejtu, a widzowie sugerowali, że ich zgłoszenie się do miłosnego eksperymentu było podyktowane jedynie żądzą sławy, nie zaś chęcią zbudowania trwałego związku. Po zakończeniu show byli małżonkowie nie szczędzili sobie uszczypliwości, jednak ich fani mają pewne podejrzenia, co do dalszych losów uczestników. Czyżby Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dali sobie jeszcze jedną szansę? Te zdjęcia mówią dużo!

"Ślub od pierwszego wejrzenia 7": Kamil i Agnieszka wrócili do siebie?

Pomimo iż "Ślub od pierwszego wejrzenia" dla wielu par okazał się strzałem w dziesiątkę, dla większości uczestników matrymonialny eksperyment zakończył się fiaskiem. Należą do nich m.in. Agnieszka i Kamil z 7. odsłony show. Po głośnym rozstaniu oboje w mocnych słowach wypowiadali się na temat nieudanego związku, a Agnieszka próbowała odciąć się od "Ślubu od pierwszego wejrzenia" grzmiąc, by internauci nie kreowali sobie wizji jej osoby na podstawie tego, co zostało pokazane w telewizji.

I podczas gdy po zakończeniu emisji show Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przeszła spektakularną metamorfozę, chudnąc i diametralnie zmieniając swój styl makijażu i ubioru, jej telewizyjny mąż na jakiś czas wycofał się z mediów społecznościowych. Teraz Kamil powrócił i to w wielkim stylu. Chłopak nie tylko wyraźnie wyrzeźbił swoją muskulaturę, ale zachwycił fanów nowym wyglądem. Stał się też bardziej rozrywkowy, a na jego instagramowym koncie wciąż pojawiają się relacje z kolejnych imprez. Baczne oko fanów zauważyło, że podczas ostatniego koncertu Rozstańczony Narodowy, Kamil świetnie bawił się w towarzystwie Elizy i Pawła Trybałów z "Warsaw Shore" oraz... swojej byłej żony - Agnieszki!

Instagram @borkowski.94

Także na InstaStories Agnieszki ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiły się wspólne kadry dziewczyny z jej byłym mężem - Kamilem, a także Elizą Trybałą.

- Jest moc - pisze wprost Agnieszka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia".

Czyżby byli partnerzy już zakopali topór wojenny? Niektórzy fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już nawet snują teorie, że Agnieszka i Kamil wrócili do siebie! Jak dotąd główni zainteresowani nie skomentowali sprawy.

Instagram @malamizii

Waszym zdaniem byli małżonkowie do siebie wrócili, a może jedynie zachowali klasę podczas wspólnego spotkania ze znajomymi podczas koncertu? Myślicie, że Agnieszka i Kamil ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mają szanse na odbudowanie swojej relacji?