Anna z "Moja mama i twój tata" już zapomniała o Sławku? W zapowiedzi nowego odcinka uczestniczka niemal cały czas spędza z Piotrem, a nawet umawiają się na wspólną kąpiel w jacuzzi. Co z tego wyniknie? Anna nie ukrywa, że tuż po wejściu do programu to właśnie Piotr zwrócił jej uwagę i wygląda na to, że między tą dwójką już zaczęło iskrzyć. Co ciekawe, dostrzegają to też inni, a wśród nich Julia, córka Anny. Jak skomentowała flirt Anny i Piotra? To wideo trzeba zobaczyć!

Anna z "Moja mama i twój tata" odnajdzie szczęście u boku Piotra?

Program "Moja mama i twój tata" prowadzony przez Katarzynę Cichopek z odcinka na odcinek budzi coraz większe emocje. Do tej pory wydawało się, że w programie powstała już pierwsza para i są to: Anna i Sławomir. Szybko okazało się, że sielanka minęła i doszło do afery w "Moja mama i twój tata". Sławomir nie ukrywał, że nie chce mieć więcej do czynienia z Anną, która przeraziła go swoim nietypowym podejściem do relacji.

Ostatecznie przy najbliższej możliwej okazji mężczyzna chciał wyrzucić Annę z "Moja mama i twój tata", co oburzyło nie tylko uczestników, ale i widzów - szczególnie, że zrobił to bez szczerej rozmowy, za jej plecami. Teraz wygląda na to, że Anna już znalazła pocieszenie i zainteresowała się Piotrem, który od początku wpadł jej w oko. Para flirtuje już oficjalnie, a w zapowiedzi nowego odcinka widać, że świetnie się dogadują, co niekoniecznie podoba się z kolei Alicji. Tymczasem internauci piszą wprost:

To musi być 'love'

W komentarzach pojawiło się też sporo krytycznych słów na temat Anny i jej zachowania w programie. Niektórzy internauci piszą wprost, że po zakończeniu relacji ze Sławkiem natychmiast znalazła kolejnego uczestnika, którego oplata niczym "bluszcz". Uwagę fanów programu zwraca też fakt, że kobieta tak szybko zmieniła obiekt uczuć, a jeszcze niedawno mówiła o uczuciach do Sławka.

Toksyczna i fałszywa kobieta, z nadętym ego. Taka była zakochana w Sławku, a tu proszę…

Zwariowała baba. A ten śmiech! … Kobieta bluszcz. Stereotyp myślenia o blondynkach sprawdza się niestety

Wygląda na to, że córka Anny już dostrzegła, że między jej mamą a Piotrem iskrzy. Co zatem z Alicją? Wszystko wskazuje zatem na to, że w nowym odcinku "Moja mama i twój tata będzie się działo"!

Pan Piotr chyba próbuje rozkochać moją mamę w sobie. powiedziała Julia Dylewska.

