9. edycja "Hotel Paradise" za nami, ale emocje po niej jeszcze nie opadły. Bez wątpienia w odcinkach było wiele niespodziewanych zwrotów akcji i nie zabrakło hucznych konfliktów. Finalnie na ścieżce lojalności stanęli Maja i Wojtek. Sandra, której widzowie wróżyli wygraną z Mateuszem, postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Co sądzi o zwycięzcach?

Reklama

Sandra z “Hotelu Paradise 9” o wygranej Mai i Wojtka

Za nami 9. edycja "Hotel Paradise", którą zwyciężyli Maja i Wojtek. Uczestniczka show miała nadzieje, że ich relacją rozwinie się po programie, ale dla uczestnika show była to czysta gra. W willi znajdowały się również romantyczne pary tak jak Sandra i Mateusz, którzy według widzów powinni wygrać program. Tak się jednak nie stało, a ich romantyczna relacja również nie przetrwała. W rozmowie z naszą dziennikarką Party.pl uczestniczka show nawiązała do wygranej Mai i Wojtka i zdradziła, czy według niej oboje zasłużyli na wygraną.

Myślę, że oboje zasłużyli, każdy w inny sposób. Wojtek zasłużył świetną grą tym, że był wyrachowanym graczem i faktycznie bardzo dobrze mu to wychodziło. Maja zasłużyła szlachetnością i cało kształtem swojej postawy. Uważam ją za dobrą osobę o dobrym sercu i uważam, że zasługuje na wszystko, co najlepsze — powiedziała Sandra.

To jednak nie wszystko! Kto według Sandry jeszcze zasłużył na wygraną w 9. edycji "Hotelu Paradise"? Co uczestniczka show miała do powiedzenia o innych uczestnikach. Koniecznie sprawdźcie nasz materiał wideo powyżej, by się tego dowiedzieć.

Natomiast cała rozmowa z Sandrą znajduję się poniżej.

Reklama

Zobacz także: Maja z "Hotelu Paradise" znalazła miłość po programie? Zwyciężczyni show zdradziła prawdę!