Marta Paszkin i Paweł Bodzianny już za 5 dni powiedzą sobie sakramentalne "tak". Po uroczystości zaślubin, para razem z zaproszonymi na ceremonię gości, będzie bawić się na weselu w bajecznie pięknym miejscu. Jak wiadomo, ostatnie dni przed ślubem wiążą się w wieloma obowiązkami i przygotowaniami - Paweł właśnie postanowił podzielić się tym, co aktualnie jest dla niego sporym problemem. Każdy, kto organizował większe wesele na pewno doskonale zrozumie rolnika.

"Rolnik szuka żony": Ostatnie przygotowania do ślubu Marty i Pawła

Przypomnijmy, że Marta i Paweł z "Rolnik szuka żony" są już po jednym ślubie - para w marcu ubiegłego roku wzięła ślub cywilny. Wówczas partnerka rolnika była w ciąży i właśnie z tego względu zakochani zdecydowali się na skromną uroczystość w otoczeniu tylko najbliższej rodziny. Teraz jednak przyszedł czas na ceremonię z większym rozmachem! Marta i Paweł już w najbliższy piątek biorą ślub kościelny, a po nim odbędzie się wesele, na którym pojawi się wielu gości.

I to właśnie w kwestii gości - a konkretnie ich usadzenia przy stolikach - Paweł Bodzianny ma aktualnie nie lada problem. Jak właśnie przyznał na swoim InstaStories, nie spodziewał się, że będzie to takie wyzwanie.

- Nie spodziewałem się, że usadzenie gości przy stolikach, to będzie takie wyzwanie. Ps. Zostało 5 dni - napisał Paweł.

Ostatnie przygotowania do ślubu, to zawsze mnóstwo stresu i wiele spraw do załatwienia, ale jesteśmy pewni, że Marta i Paweł ze wszystkim się uporają i ich wesele będzie takie, jak sobie wymarzyli. Już nie możemy się doczekać relacji ze ślubu i wesela uwielbianej pary z "Rolnik szuka żony"!

Przypomnijmy, że w najbliższych tygodniach sakramentalne "tak" powiedzą sobie również Joanna i Kamil z 8. edycji "Rolnik szuka żony" oraz Ada i Michał z 9. odsłony hitu telewizyjnej Jedynki. Czekacie na relacje z tych uroczystości?

