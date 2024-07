Myśleliście, że wiecie już wszystko na temat ślubu Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony? To się mylicie. Cały ślub pary będzie do obejrzenia w TVP 1 już we wrześniu. Będziemy mieli okazję przekonać się, jak wyglądała uroczystość od początku do końca, choć sporo pokazaliśmy już Wam na zdjęciach z tego dnia. Czy od tego wydarzenia zacznie się trzeci sezon programu Rolnik szuka żony. Prawdopodobnie tak, pytanie tylko - czy zostanie zrobiony z tego cały odcinek specjalny.

Reklama

Ile kosztował ślub Ani i Grzegorza z Rolnik szuka żony?!

Ale to nie wszystko na temat ślubu Ani i Grzegorza. "Fakt" zrobił zestawienie dotyczące tego, ile para młoda wydała na swój ślub i wesele? W sumie kosztowały ich około 100 tys zł!

Ania i Grzegorz mieli przyjęcie weselne w Dworze Romantycznym w Lwówku Śląskim. A tam podobno za talerzyk płaci się 215 złotych, co w przeliczeniu na 200 gości daje ok. 45 tysięcy. A podobno gości było nawet 300. Alkohol to koszt 10 tysięcy złotych. Na weselu grał zespół Kosiba Band, który kosztował około 6 tys. Fotograf, suknia za 5,5 tys. i wszystkie inne opłaty począwszy od kościoła po kwiaty. Daje opłatę koło 100 tys. Dużo?

Zobacz także

Myślicie, że część kosztów zwraca Telewizja Polska?

Zobacz także: To był ślub jak z bajki! Mamy zdjęcia ze ślubu i wesela Ani i Grzegorza z "Rolnik szuka żony"!

Ania i Grzegorz z Rolnik szuka żony byli pierwszą parą z show, która się zaręczyła po programie.

Wojtek Kurczewski

Reklama

Jednak pierwszą parą, która po programie wzięła ślub byli Agnieszka i Robert. Czy ich ślub też zobaczymy w telewizji?