Patrycja wyżaliła się w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony", ze się zakochała, a Łukasz tylko się zabawił jej kosztem. Płakała na wizji.

Jest mi po prostu przykro, bo niepotrzebnie ten temat był przed moją rodziną. Co moi rodzice mieli sobie pomyśleć o Twoim zachowaniu? Moja babcia się w to zaangażowała. Moja babcia, dziadkowie, po co przed nimi zachowujesz się jakbyśmy byli super ekstra parą. Myślisz, że moja mama sobie to wymyśliła, że do mnie pisała: "jak tam, randkujesz z Łukaszem?". Jak wracałam do domu, to nie wiedziałam jak im to powiedzieć.Szkoda, że moja rodzina uczestniczyła w tym, wolałabym nie być wybrana, naprawdę - mówiła Patrycja ze łzami w oczach.