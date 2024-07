Najtrudniejsze rozstanie w finale "Rolnik szuka żony 3"? Patrycji i Łukasza! Patrycja tak mocno przeżywała, to, że jednak nie udało im się z Łukaszem zbudować związku, że często płakała, choć mówiła, że wcale nie darzy Łukasza uczuciem.

Jednak kilka chwil wcześniej starała się być rzeczowa i chłodno spojrzała na jej relację z Łukaszem. Patrycja twierdzi, że drugi raz się nie zgłosiłaby się do programu, bo zbyt mocno wszystko przeżyła:

Postaram się żeby nie było żadnych przypałów, kasztanów i innych moich słówek. Czy żałuję? Nie, jak mówiłam w Karpaczu, nie żałuję. Ale czy drugi raz bym się zgłosiła, to nie. I zacznę od początku. Nie pasuję do Łukasza, Łukasz nie pasuje do mnie. W wizytówce widziałam silnego konkretnego dojrzałego mężczyznę, który wie czego chce. W rzeczywistości okazało się trochę inaczej. Widziałam wszystko przez moje różowe okulary, przez które patrzyłam. Ja potrzebuje kogoś konkretnego, kogoś kto ma ode mnie większe jaja i kogoś kto mnie poprowadzi. Złapie za szmaty, że tak powiem i powie mi: "Patrycja masz zrobić tak i tak". A nie będzie mi płakał, gdy przyjeżdża i mówił mi że nic z tego nie będzie.

Marta Manowska widząc jej łzy, powiedziała, że jednak chyba było z jej strony uczucie.

Jest mi po prostu przykro, bo niepotrzebnie ten temat był przed moją rodziną. Co moi rodzice mieli sobie pomyśleć o Twoim zachowaniu? Moja babcia się w to zaangażowała. Moja babcia, dziadkowie, po co przed nimi zachowujesz się jakbyśmy byli super ekstra parą. Myślisz, że moja mama sobie to wymyśliła, że do mnie pisała: "jak tam, randkujesz z Łukaszem?". Jak wracałam do domu, to nie wiedziałam jak im to powiedzieć. Szkoda, że moja rodzina uczestniczyła w tym, wolałabym nie być wybrana, naprawdę - mówiła Patrycja ze łzami w oczach.