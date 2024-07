Choć już za chwilę startuje jubileuszowa, 10. edycja programu "Rolnik szuka żony", fani wciąż chętnie śledzą losy bohaterów poprzednich odsłon show. Jedną z najbardziej lubianych par są Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, którzy niedawno wzięli ślub kościelny i wyprawili huczne wesele. Wśród zaproszonych na to piękne wydarzenie gości, nie mogło zabraknąć prowadzącej program, Marty Manowskiej. Jak się bawiła na weselu? Opowiedziała o tym przed naszą kamerą.

Ślub kościelny Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" odbył się 30 czerwca 2023 roku. Kilka kadrów z tego wydarzenia pojawiło się w mediach społecznościowych pary, a teraz rąbka tajemnicy na temat wesela tej dwójki, uchyliła Marta Manowska. Prowadząca "Rolnik szuka żony" nie ukrywa, że było to piękne wydarzenie, którego długo nie zapomni, bo na weselu bawiła się aż... trzy dni!

- To było piękne wydarzenie. Trzydniowe. W miejscu, gdzie zaczęła się ich miłość [...] Ślub był przepiękny, wzruszający. Wesele było do rana, potem były poprawiny do rana. [...] Super ognicho, super zabawa. Trzeci dzień wszyscy się bawili - mimo tego, że się rozjeżdżaliśmy do domów, to dalej tańczyliśmy - powiedziała nam Marta Manowska.