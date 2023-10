30 czerwca Marta Paszkin i Paweł Bodzianny, jedni z najbardziej lubianych przez widzów uczestników "Rolnik szuka żony", powiedzieli sobie "tak" w kościele. Para, która poznała się na planie siódmej edycji programu, nie tylko wzięła ślub, ale także ochrzciła swojego synka. Chłopiec przyszedł na świat kilka miesięcy temu. Zabawa trwała do białego rana. Skąd to wiemy? Zdradziła nam to Marta Manowska, która była na weselu.

Marta Manowska skończyła zabawę na weselu Marty i Pawła o świcie

Wiemy już, jak wyglądał ślub Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony". W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo nagrań z imprezy. Zobaczyliśmy nie tylko pierwszy taniec młodej pary, ale także nietypowy tort. Wśród gości znalazła się również gwiazda programu TVP, Marta Manowska. Dziennikarka podzieliła się kadrami na Instagramie.

Prowadząca "Rolnik szuka żony" postawiła na długą do ziemi, czerwoną sukienkę z odkrytymi ramionami. Oczywiście nie mogła przegapić okazji i zrobiła sobie kilka zdjęć z Martą i Pawłem. Najwyraźniej gwiazda TVP bawiła się wspaniale, ponieważ dotrwała do rana! Z kieliszkiem przywitała wczesny poranek i zapowiedziała, że będzie towarzyszyła nowożeńcom także podczas poprawin.

I doczekaliśmy rana — napisała na Instagramie.

Jasno. Trzeba zasnąć, bo jutro poprawiny — dodała.

Nie możemy się doczekać kolejnych kadrów — tym razem z poprawin. Z pewnością Marta Paszkin i Paweł Bodzianny będą długo wspominali ten wielki dzień. Marta Manowska musiała poczuć się wyjątkowo, gdy nowożeńcy zatańczyli pierwszy taniec do piosenki z czołówki "Rolnik szuka żony".

