Ilona z "rolnik szuka żony" opublikowała na instagramowym profilu serię zdjęć z koniem imieniem William, prosząc o wsparcie. Jak się okazuje, ulubieniec uczestniczki hitowego programu TVP poważnie zachorował i choć trafił pod opiekę specjalistów, nic nie jest pewne. Zobaczcie, co się dzieje.

"Rolnik szuka żony": Ilona o chorobie ukochanego konia: "Pęka serce"

Ilona Kurzeja była uczestniczką 6. edycji show "Rolnik szuka żony", gdzie wystąpiła jako jedna z kandydatek Adriana. Chłopak wybrał ją, ale ich relacja ostatecznie nie przetrwała próby czasu. Nie przemija za to jej miłość do ukochanych zwierząt - bohaterka programu nie tylko jeździ konno, naucza tej sztuki i ma własną stadninę - wszystkiego dogląda osobiście, a ze zwierzętami znajdującymi się pod jej opieką łączy ją prawdziwa więź. Ostatnio poprosiła obserwujących o pomoc, gdy jeden z jej koni podupadł na zdrowiu, a jego stan okazał się ciężki:

William walczy z chorobą , a mi pęka serce... Nie wyobrażam sobie, żeby mogło go zabraknąć, albo żeby żył w cierpieniu. Dlatego też muszę zrobić wszystko żeby go wyleczyć... Pierwszy raz proszę was o pomoc w uzbieraniu pieniędzy na ratowanie mojego ukochanego konia - zaapelowała w sieci

Właścicielka Williama doczekała się odzewu, ale nadal nie udało się uzbierać całej kwoty, zatem zbiórka jeszcze trwa. Była uczestniczka miłosnego show otrzymała jednak wielkie wsparcie emocjonalne i zamierza walczyć o zdrowie ulubieńca. Mimo to, jak się okazuje, jeszcze może wydarzyć się wszystko. Bo choć zwierzak trafił do kliniki, nie wiadomo, czy będzie można poddać go operacji w planowanym terminie:

William już w klinice... Chciałabym móc napisać, że operacja odbędzie się już we wtorek, ale nie wiem, czy jego obecny stan zdrowia na to pozwoli - poinformowała Ilona

Znajomi oraz followersi dziewczyny zasypali ją lawiną ciepłych słów:

- Ilonko, wszystko będzie dobrze. Trzeba wierzyć, kochana

- Tak bardzo mi przykro, wierzę, że operacja się odbędzie i prędko wróci do zdrowia!

- Będzie dobrze, dużo zdrowia dla Willa

- Jejku…! Trzymam kciuki za jego zdrówko! Będzie dobrze! - pisano w sekcji komentarzy

Jeszcze rok temu wydawało się, że Ilona z "Rolnik szuka żony" zaczęła nowe życie po rozstaniu - oddawała się pracy w stadninie, a nawet zaczęła chodzić na randki. Dobrą passę przerwała jedna śmierć jej ojca, także wielkiego pasjonata jeździectwa. Teraz spadł kolejny cios.

Mam nadzieję, że zostawiam go w najlepszych rękach - napisała Ilona, prezentując nagranie z kliniki

Niedługo po tym wpisie, Ilona z "Rolnik szuka żony" poinformowała:

William dał radę. Walka z chorobą podjęta, a czy implant się przyjmie zdecydują najbliższe trzy miesiące...

Trzymamy kciuki.

