Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" mają powód do świętowania, właśnie minął rok, jak poznali się na planie miłosnego show. Samym im trudno uwierzyć w to, jak szybko minął ten czas i jak wiele zmieniło się w ich relacji. Z tej okazji pokazali wzruszające zdjęcia.

13 lipca Małgorzata Borysewicz podzieliła się swoim szczęściem, publikując wpis, w którym świętowała nie tylko swoje urodziny ale także 6. rocznicę poznania swojego aktualnego męża. Okazuje się, że to również wyjątkowa data dla innej pary z "Rolnik szuka zony". Klaudia i Valentyn poznali się na planie 9. edycji "Rolnik szuka żony" tego samego dnia. Właśnie świętują swoją pierwszą rocznicę poznania:

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Klaudia zaszalała z włosami. Pochwaliła się efektami

Wzruszona Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci zdjęcie wyjątkowej pamiątki. Widać, jak trzyma w ręku ramkę z trzema zdjęciami, które upamiętniają przygodę jej i Valentyna w miłosnym programie TVP. Nie brakuje również białej róży, która jest symbolem miłości w programie.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Adrianna relaksuje się na chwilę przed ślubem. Internauci pytają o Michała!

Internauci nie mogą się już doczekać wieści o ślubie Klaudii i Valentyna z "Rolnik szuka żony". Warto wspomnieć, że w 2023 roku aż trzy pary z "Rolnik szuka żony" zdecydowały się wziąć ślub. Klaudia i jej ukochany nie mają jeszcze wyznaczonej daty, jednak nie ukrywają, że jest to jedno z ich wielkich marzeń.

Chciałabym ślub i dzieci, po to poszłam do programu. Oczywiście, że bym chciała i to jak najbardziej. Nie, że jak najszybciej. Z Valentynem myślę, że to się wyklaruje w najbliższej przyszłości - mówiła Klaudia w rozmowie z Party.pl na początku 2023 roku.