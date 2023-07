Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" już niebawem po raz drugi zostanie mamą, a termin porodu zbliża się wielkimi krokami. Żona Pawła Bodziannego poza kompletowaniem wyprawki zdecydowała się zrobić coś dla siebie i postawiła na małą metamorfozę. Marta Paszkin nie tylko zaskoczyła pięknym makijażem, ale po raz pierwszy poddała się też zabiegowi, który uwielbia Małgosia Borysewicz... Marta Paszkin z "Rolnik szuka żony" zaskoczyła w nowym wydaniu Marta Paszkin w programie "Rolnik szuka żony" znalazła miłość i dla Pawła przeprowadziła się z Warszawy na wieś. Para w marcu wzięła mały ślub, ale to nie jest ich ostatnie słowo, bo nie ukrywają, że planują duże wesele po tym, jak na świecie pojawi się ich syn . Ostatnio Marta Paszkin coraz częściej publikuje zdjęcia ciążowego brzuszka i nie ukrywa, że do rozwiązania zostało tylko kilka tygodni. Niedługo przed porodem uczestniczkę randkowego hitu Telewizji Polskiej odwiedziła koleżanka z podstawówki, która jest wizażystką i zadbała o to, aby Marta Paszkin przez ostatnie dni miała perfekcyjny makijaż. To jednak nie wszystko! Żona Pawła Bodziannego po raz pierwszy zdecydowała się też na hennę pudrową i nie ukrywa, że jest oczarowana efektem. Warto dodać, że ten prosty, ale efektowny zabieg często wykonuje też Małgorzata Borysewicz . Tymczasem zobaczcie, jak delikatnie i naturalnie wygląda Marta Paszkin... Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Marta Paszkin chwali się ciążowym brzuszkiem i wyznaje: "tu przyjdzie na świat nasz Synek” Internautki są zachwycone makijażem Marty Paszkin i piszą wprost, że wygląda kwitnąco w ciąży. Obserwatorki uczestniczki hitu TVP są też pod wrażeniem gęstych i długich włosów, jakie udało jej się zapuścić po programie. Ślicznie wyglądasz ,...