Kamila z "Rolnik szuka żony" ostatnio zachwyciła weselną stylizacją, którą pochwaliła się w mediach społecznościowych. Okazuje się, że rolniczka ten zestaw w swojej garderobie ma już od 5 lat. Stylizacja gwiazdy 8. edycji "Rolnik szuka żony" została zaprezentowana w "Pytaniu na śniadanie" w cyklu o gwiazdach, gdzie Kamila została przedstawiona jako wielbicielka nurtu zero waste, którą wyznaje też księżna Kate wielokrotnie nosząc te same stylizacje. W trakcie omawiania stylizacji na komplement wobec Kamili zdecydowała się prowadząca "Pytanie na śniadanie" Katarzyna Cichopek. Co powiedziała? Katarzyna Cichopek w "Pytaniu na śniadanie" komplementuje Kamilę z "Rolnik szuka żony"! Kamila Boś już w programie "Rolnik szuka żony" zachwycała swoimi stylizacjami i nie ukrywała, że lubi dbać o swój wygląd. Po zakończeniu przygody z randkowym hitem Telewizji Polskiej rolniczka nadal jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie od czasu do czasu prezentuje kolejne stylizacje. Ostatnio Kamila z "Rolnik szuka żony" zachwyciła zdjęciem w czerwonym, koronkowym komplecie , który jak się okazuje już 5 lat temu uszyła dla rolniczki krawcowa. Okazuje się, że Kamila na tak ważne okazje szyje ubrania, aby były wyjątkowe i niepowtarzalne. Teraz gwiazda hitu TVP zdecydowała się założyć na wesele zestaw sprzed 5 lat i zachwyciła nie tylko swoje fanki, ale i prowadzące "Pytanie na śniadanie". Katarzyna Cichopek doceniła nie tylko fakt, że Kamila stawia na trend zero waste, ale również skomplementowała figurę rolniczki: Ja jestem pod wrażeniem, oprócz tej filozofii zero waste, to jeszcze tego, że utrzymuje sylwetkę przez tyle lat. Prawda? Że się mieści w tą sukienkę Zobacz także: Katarzyna Cichopek...