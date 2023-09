Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" w ostatnim czasie doświadczyła bardzo trudnych wydarzeń. Swoimi doświadczeniami postanowiła podzielić się z obserwatorami na Instagramie - również po to, by ostrzec swoich fanów przed zagrożeniami czyhającymi w sieci. Rolniczka łamiącym się głosem opowiedziała o tym, że została ofiarą stalkingu.

Fani Kamili Boś nigdy chyba nie spodziewaliby się takiego wyznania z jej ust. Rolniczka, która wzięła udział w 8. edycji "Rolnik szuka żony" postanowiła otworzyć się przed obserwatorami na Instagramie i opublikowała emocjonalne nagranie, w którym opowiada o trudnej sytuacji, która spotkała ją w ostatnim czasie.

Jak się okazuje, Kamila Boś padła ofiarą internetowego stalkingu. Osoby, z którymi rozmawiała w sieci, okazały się być fałszywe, a podszywała się pod nie internetowa oszustka. Rolniczka przyznała, że przez swoją naiwność padła ofiarą nękania.

W dalszej części nagrania Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" szczegółowo opisała swoją historię internetowych znajomości, za którymi stała stalkerka, która bombardowała rolniczkę niechcianymi wiadomościami, mimo wyraźnego braku chęci kontaktu z jej strony. Co więcej, stalkerka ma pisać również do bliskich rolniczki. Niestety, wciąż pozostaje bezkarna.

- I wiecie, jaki jest największy absurd tego wszystkiego? Że ja nie mogę udostępnić jej danych. Ona może stalkować. Ona może nękać od 10 lat, bo od ponad 10 lat to robi i jej sprawy były zgłaszane na policję… A ja w tej chwili nie mogę udostępnić jej danych, bo będę posądzona o to, że naruszam jej prywatność - wyznała gorzko Kamila Boś.

Instagram @kamila.bos

Kamila Boś wyraziła nadzieję na to, że nagłaśnianie problemu, jakim jest stalking, spowoduje zniwelowanie tego zjawiska i osłabienie działalności stalkerów, a także będzie ostrzeżeniem dla osób aktywnych w sieci.

- Ku przestrodze: o bezradności ale przede wszystkim o bezkarności i manipulacji w sieci. To nagranie to wsparcie dla wszystkich kobiet, by miały odwagę wyrzucić również to z siebie, niestety jest wiele przerażających historii. Będę wdzięczna za udostępnienia i nagłośnie tej sprawy - napisała Kamila Boś na Instagramie.