Relacja Joanny i Kamila rozpoczęła się dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Jak wiadomo, młody rolnik w finale programu postanowił oświadczyć się swojej ukochanej i jak się właśnie okazało, dzisiaj mija dokładnie rok od tego pięknego dnia! Na instagramowym profilu Joanny pojawiła się wzruszająca relacja, która upamiętnia tą wyjątkową chwilę. Nie zabrakło również pięknych słów... "Rolnik szuka żony": Joanna i Kamil świętują rocznicę zaręczyn Joanna i Kamil z "Rolnik szuka żony" są zdecydowanie jedną z najbardziej lubianych par ze wszystkich edycji programu. Choć od ich występu w randkowym show stacji TVP1 minęło już sporo czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio partnerka rolnika jest jednak nieco mniej aktywna na Instagramie - jak bowiem wiadomo, Joanna z "Rolnik szuka żony" jest w ciąży i chce ten wyjątkowy czas przeżywać w spokoju, z dala od medialnego szumu. Jednak tak pięknym wydarzeniem, jak pierwsza rocznica zaręczyn z Kamilem, Joanna postanowiła podzielić się z fanami. Opublikowała nagranie z chwili, gdy Kamil oświadczał się jej w programie i napisała: - Dziś mija rok od tego pięknego dnia. Był to najszczęśliwszy rok mojego życia. Kroczymy po następne lata. Dziękuję Kamilu za każdą wspólną chwilę - napisała Joanna. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila Boś na pierwszej oficjalnej imprezie. Zachwyciła na Party Fashion Night! Dla Joanny i Kamila z "Rolnik szuka żony" jest to na pewno pełen wzruszeń i pięknych wspomnień dzień, ale przed parą jeszcze więcej takich wyjątkowych momentów. W końcu już niedługo Joanna i Kamil powitają na świecie swoje pierwsze dziecko, a w przyszłym roku we wrześniu odbędzie się ich ślub! Zobacz...