Eugeniusz zerwał z Lilianą i... to był koniec sympatii widzów "Rolnik szuka żony" do najstarszego uczestnika show. Eugeniusz od początku był ulubieńcem widzów drugiej edycji show "Rolnik szuka żony". Szarmancki, miły, przystojny... Widać było, że z przyjemnością spędza czas ze swoimi kandydatkami na żony. Jednak im dłużej trwał program, tym bardziej Eugeniusz robił się wycofany... Wybrał Lilianę, ale nie przyjął jej propozycji spędzenia razem wakacji. To nie wszystko! Nie zaproponował jej spotkania przez całe dwa miesiące, gdy ekipa realizująca program, wyjechała z jego domu.

Rolnik szuka żony - Eugeniusz zrywa z Lilianą!

Eugeniusz powiedział, że nikomu nic nie obiecywał, więc ma "czyste serduszko". Dlaczego wybrał Lilianę? "Bo musiała któraś zostać", powiedział Eugeniusz. Choć przez dwa miesiące nie odzywał się do niej, Lilianna chciała mu dać jeszcze szansę. Próbowała namówić go na wspólną wycieczkę, którą jej obiecał, ale Eugeniusz stwierdził, że ma niskie ciśnienie i nie lubi zimą nigdzie wyjeżdżać. I tak zakończył swój związek z Lilianą. Widzowie byli dla niego bezlitośni:

Co za dziad! Biedna Liliana... Istny kretyn! !!! Szkoda tej Liliany fajna babka Stary cham i tyle. "Musiała któraś zostać" i "Czy w tym wieku taki stały związek jest konieczny?" (zgłosił się do Rolnik szuka żony). Stare chłopy to już tylko głupiomądrzenie się i denna filozofia. Ile on przykrych slow powiedział po ktorych widac gdzie ma Liliannę.. Tylko nie rozumeim po co się zgłosił. Na popularność liczył czy co Nie chcę nikogo oceniać żle ani dobrze ale ogólnie nie podobało mi się zachowanie tego Pana... mógł wykazać więcej szacunku wobec Pani którą wybrał

Choć Eugeniusz w wywiadach mówił, że jest gotowy na kolejne małżeństwo, program pokazał, że woli zostać sam niż otworzyć się na nowy związek.

"Jagiełło pod Grunwaldem trochę Krzyżaków przytrzymał. Bitwę wygrał" - Eugeniusz ma sposób :)

Posted by Rolnik szuka żony TVP on 29 listopada 2015