Za nami kolejny odcinek "Rolnik szuka żony". Tym razem to rolnicy wyruszyli w podróż i odwiedzili swoje wybranki w ich domach. Eugeniusz pojechał autobusem do Liliany, która mieszka w Pomorzu Zachodnim. Wypoczynek nad wodą dobrze mu zrobił, ale Liliana miała pretensje do Eugeniusza, że gdy wypoczywali nad wodą, nie interesował się nią.

Zabrakło mu romantyzmu, nie objął mnie, nie zapytał czy mi zimno... - mówiła Lilianna.

Eugeniusz poznał rodzinę i przyjaciół Liliany. Pochwalił im się tym, że był sołtysem, a aktualnie prowadzi gospodarstwo. Podczas pogawędki przy kawie i ciastku zrobił świetne wrażenie, a później zabrał ją na spacer oraz siłownię. Później Liliana zaproponowała mu, żeby zamieszkał u niej na czas wakacji. Co na to Eugeniusz? "To bardzo trudna decyzja! Czas pokaże, co z tego wyniknie", powiedział Eugeniusz i wrócił do swojego domu. Co na to internauci? Nie zostawili na nim suchej nitki!

Stasio z pierwszej edycji w nowym wydaniu. Sam nie wie czego chce. Niech jeszcze powybiera z dziesięć lat może trafi akurat na ideał ja popieram to dokładnie jest Stachu z 1 edycji- zawraca tylko głowę kobiecie a jest w ogóle niezainteresowany Jak dla mnie ten facet nie wie czego chce. Jest zimny i przemadrzaly.. Wszystko ma byc po jego mysli.

Po co w ogóle glowe zawraca tej Lilianie. Za fajna dla niego.Ciepla wrazliwa kobieta. Miła i elegancka kobieta z klasą. nie zasługuje na rozczarowanie. Dał do zrozumienia ,ze nie czuje się tu dobrze,chce wracać do domu "gdzieś daleko za mgłą ,jest rodzinny mój dom.. " tekst mówi samo przez się ;-P Zupełnie jak Pan Stanisław. On nie szuka miłości czy żony. Pani Liliana też pewnie dowie się, że przyjaźń to najwyższa forma relacji między kobietą a mężczyzną.

Pan Eugeniusz jest zarozumiałym starszym panem ze swoimi przyzwyczajeniami.Niech nie robi nadziei tej pani. (pisownia oryginalna)

Internauci porównują go do Stanisława z 1. edycji show, który ostatecznie nie zdecydował się na związek z Grażyną i odrzucił opcję wyjazdu z nią do Kazimierza. Są jednak osoby, który bronią Eugeniusza.

Ale po co Lilianna się pyta go czy przyjedzie do niej na wakacje? Przecież to ona mu dała jasno do zrozumienia, że nie zamierza się przeprowadzać na wieś... Eugeniusz zrozumiał i stąd jego wycofanie... Wiadomo że ma gospodarkę i jej nie rzuci. Ona musi do. Niego przyjechać

Zgadzacie się z nimi? Czy Eugeniusz powinien spróbować zamieszkać z Lilianą? Zagłosujcie w naszej sondzie!

Eugeniusz i Liliana na siłowni:

