Rolnicy i rolniczka mają za sobą już pierwsze randki z kandydatami, których wybrali spośród nadesłanych listów. Każdy z nich wybrał po trzy osoby, które odwiedzą ich na gospodarstwach. W tej edycji sporo randek odbyło się "online". Czy Tomasz dał szansę ciężarnej Klaudii? Zobaczcie, jakich wyborów dokonali rolnicy.

Reklama

"Rolnik szuka żony 9": Kandydaci i kandydatki rolników. To oni dostali zaproszenie na gospodarstwa

Mateusz komentował tatuaże Martyny w "Rolnik szuka żony". Uczestniczka wiedząc, że nie jest ich fanem zastanawiała się czy będzie miała szanse u rolnika. Jak się okazało zaintrygowała go na tyle bardzo, że zaprosił ją do kolejnego etapu. Wygląda jednak na to, że to inna z pań skradła serce rolnika najbardziej:

- Jest jedna kandydatka, która pisząc list wyjęła mi z ust słowa, które miałem od dawna i tak naprawdę ona zwróciła moją uwagę - mówił o Karolinie.

- Poczułam od Mateusza taką jakby troskliwość, jakby chciał pomóc jak najbardziej może - przyznała uczestniczka.

- Nie da się ukryć, to jak przebiega między nami rozmowa, to jak zachowujemy się między sobą. Wydaje mi się, że to jest prawdziwe.

- Chciałabym, żeby ta przygoda zakończyła się sukcesem i żebym mogła odwiedzić Mateusza na gospodarstwie.

Karolina również dostała zaproszenie na gospodarstwo Mateusza, podobnie jak Zuzanna.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Elżbieta przeszła metamorfozę. Fani zachwyceni: "Jak nastolatka"

Klaudia jest jedyną rolniczką w 9. edycji "Rolnik szuka żony". Nie wszystkich kandydatów miała okazje spotkać twarzą w twarz na pierwszym spotkaniu. Jedna randka w "Rolnik szuka żony" odbyła się online, jednak rolniczka zdecydowała się dać szansę i zaprosiła Valentyna na kolejne spotkanie.

Zobacz także

Gdy pierwszy raz ją ujrzałem na żywo, to nie miałem jeszcze takiego uczucia. Tak mi serduszko zaczęło bić - mówił oczarowany.

Klaudia z "Rolnik szuka żony" zaprosiła na gospodarstwo Valentyna, Konrada i Kamila.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 9: Randka odbyła się online, mimo że kandydat przyjechał? Fani zaskoczeni

Michał z "Rolnik szuka żony" "wpadł w sidła" jednej z kandydatek. Był oczarowany Adrianną już po przeczytaniu listu. Nie mógł nie zaprosić jej do siebie.

Jestem jak najbardziej zadowolona z wyboru - cieszyła się Adrianna.

Na gospodarstwo przyjadą także Marta oraz Sylwia.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kamila Boś przyłapana z Agustinem Egurrolą! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" był oczarowany nastoletnimi kandydatkami. Jednak czy zaprosił je na swoje gospodarstwo? Okazuje się, że jego włości odwiedzą Zuzanna, Kasia oraz Martyna.

Mat. prasowe Rolnik szuka żony

Tomasz R. z "Rolnik szuka żony" zaprosił na gospodarstwo ciężarną Klaudię. Chociaż obawia się faktu, że dziewczyna może mieć niedomknięte sprawy z ojcem swojego dziecka, postanowił dać jej szansę. Na gospodarstwo przyjadą także Kasia oraz Justyna, z którymi do tej pory widział się jedynie online. Okazuje się, że wielkie znaczenie w doborze kandydatek miały ich umiejętności kulinarne:

Dobrze mi się z nimi rozmawia i myślę, że umieją gotować. Podały najbardziej obszerne odpowiedzi na te pytania, które mnie ciekawiły.

Reklama

Czy macie już na oku, wśród uczestników potencjalne pary?