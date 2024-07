Mateusz z "Rolnik szuka żony" wpadł w oko Martynie. Dziewczyna obawia się jednak, że przez tatuaże mogłaby się nie spodobać rolnikowi. Podczas randki, która miała zdecydować kogo Mateusz zaprosi na gospodarstwo, pomiędzy dwojgiem wywiązała się dyskusja na temat tatuaży:

- Ty podobno nie lubisz tatuaży - zaczęła.

- Inaczej. To zależy dużo od ciała. Czy ma predyspozycje czy nie - odpadł rolnik.

To zdanie wywołało konsternację na twarzy uczestniczki.

"Rolnik szuka żony 9": Mateusz skreśli Martynę przez tatuaże?

W 9. edycji miłosnego show TVP nie brakuje emocji. Jedna z uczestniczek Tomasza z "Rolnik szuka żony" zapomniała o synu, z kolei inna... w chwili wysyłania swojego zgłoszenia spodziewała się narodzin córeczki. Emocji nie brakuje także u innych uczestników show. Kandydatki Mateusza starają się jak mogą by zrobić na nim dobre wrażenie. Pośród nich jest Martyna, która wpadła w oko rolnikowi, jednak zdaje sobie sprawę, że jest on sceptycznie nastawiony do tatuaży, które ona posiada.

Podczas drugiej randki, jeszcze przed zaproszeniem uczestniczek na gospodarstwo, pomiędzy Martyną a Mateuszem wywiązała się dyskusja na temat zdobienia ciała. Rolnik zapytał kandydatkę o znaczenie tatuażu, który widoczny był na jej dziele. Ona jednak postanowiła na razie nie zdradzać swojej tajemnicy, dodając:

- Ty podobno nie lubisz tatuaży.

- Inaczej. To zależy dużo od ciała. Czy ma predyspozycje czy nie.

- Co to znaczy?

Mateusz z "Rolnik szuka żony" szybko wyjaśnił Martynie, co miał na myśli:

Czy ciało z wiekiem, nie ma jakiejś tendencji do przytycia. Jeśli ktoś zrobi w wieku młodym tatuaż to czy on się potem nie rozejdzie. O to mi chodzi. Ale ty jesteś taką bardzo szczupłą osobą, więc chyba ok.

Rolnik postanowił podpytać uczestniczkę również o to, co myśli na temat tatuowania sobie daty narodzin dziecka lub jego wizerunku:

Powiedzmy, że jak się kiedyś dziecko urodzi, to datę dziecka albo wizerunek małego dziecka, co sądzisz o takich tatuażach?

Jednak produkcja nie pokazała widzom, jaka była odpowiedź Martyny.

Ostatecznie Martyna wraz z Zuzanną i Karoliną otrzymały zaproszenie na gospodarstwo do Mateusza. Czy rolnik odnajdzie wśród tych dziewczyn tę jedyną? Będziemy trzymać kciuki.

